El lujosísimo regalo que Kate ha lucido por primera vez La Princesa de Gales ha aparecido con un broche que no pertenecía a la extensa colección de la familia

Por primera vez desde la partida de la Reina Isabel, la Familia Real británica se enfrentó a uno de los compromisos públicos más sentido en su calendario, el Remembrance Day, cuando se rinde honor a los soldados que perdieron la vida durante la guerra. Con una profunda lealtad a aquellos hombres y mujeres que sirvieron en su nombre, la monarca mantenía las actividades alrededor de este día con toda la solemnidad correspondiente, por lo que no ha sorprendido que los Windsor hayan cerrado filas y por primera vez desde 2006, estuvieron presentes todos los royals que representan a la Corona. Visiblemente conmovida, la Princesa de Gales apareció durante el servicio dominical en uno de los ventanales del Palacio de Buckingham acompañada de la Reina Consorte. En el total luto correspondiente a la ocasión, Kate mostró otro de sus sobrios looks con los que ha aparecido año con año en este evento desde que se casó. Pero si una noche antes rendía un homenaje a la Reina y al Duque de Edimburgo llevando el mismo collar que lució en sus funerales, el domingo lucía una joya que nunca antes se le había visto.

Debajo de las amapolas que se acostumbra llevar en esta temporada, la Princesa de Gales llevaba un elegante broche que bien podría haber pasado por cualquiera de la colección de la Familia Real -los que suele llevar en público-, pero rápidamente fue identificado como una pieza personal, y todo apunta a que fue uno de los regalos que recibió en su cumpleaños 40, a principios de este año. Se trata de un broche de inspiración Art Deco en diamantes que fue creado por la casa joyera Bentley & Skinner, la cual cuenta con distinción real tanto de la Reina Isabel como del Príncipe de Gales, lo que comprobaría que los Windsor han recurrido a la firma para su consumo.

Los detalles de la espectacular joya

Se trata de un diseño rectangular con los bordes cortados, la figura interior cuenta con un patrón geométrico que enmarca un diamante central de aproximadamente 0.35 quilates. El total estimado del peso en diamantes es de 4.5 quilates que se encuentran montados en platino, con una medida aproximada de 4.4 x 2.2 cm y se cree que fue hecho alrededor de 1920, según información del sitio web de la firma. Aunque actualmente está anunciado como vendido en el sitio, según UFO No More, en enero del 2021 se ofrecía por 14,500 libras esterlinas (alrededor de $329,969 pesos mexicanos). Es precisamente por esto que se cree que se trata de un regalo que recibió por su cumpleaños, por la coincidencia de fechas.

Carlos III y la Familia Real británica presiden un Domingo del Recuerdo marcado por la ausencia de Isabel II

Por supuesto, no se sabe quién habría comprado el broche para la Princesa, pero no sorprendería que fuera un regalo del Príncipe William o de Carlos III y su esposa. También se ha pensado que podría haber sido un regalo de los Middleton, que también han entregado obsequios similares a su hija. Aunque no se ha descartado que fuera un presente por parte de Isabel II y que Kate lo hubiera lucido en su honor. Si fuera alguien fuera de este primer círculo familiar quien estuviera detrás del regalo, sería fácil enterarnos a través de la declaración anual de la Familia Real.

Ha de recordarse que, además de tener acceso al joyero real, utilizando frecuentemente algunas piezas que han pasado de generación en generación, Kate suele llevar también algunas joyas que pertenecieron a la Princesa Diana y fueron heredadas por William, así como algunas de su propia colección, la cual está compuesta de regalos de su marido y familia que ha ido reuniendo con el paso de los años.

