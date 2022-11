El look de Kate que querrás replicar en esta temporada de fiestas La Princesa de Gales apareció con un look monocromático que es ideal para esta época del año

El 9 de noviembre parecía un día complicado en el calendario de la Familia Real británica con el estreno de la polémica nueva temporada de The Crown. Un ataque con huevos por parte de un manifestante contra Carlos III, parecía reafirmar la teoría, pero no todo fueron calamidades. Segura de sí misma y con la entrega que se le ha visto desde que llegó a la familia, la Princesa de Gales visitó el Colham Manor Children’s Centre en Hillingdon. Como se le suele ver en actividades relacionadas con niños, Kate lució radiante y de lo más sonriente, dejando de lado las polémicas que podrían rodear a la familia. Que si su sonrisa acaparaba las miradas, también lo hacía su look, que con una combinación monocromática se colocaba como una opción ideal para la temporada de fiestas para cerrar el año. Prueba de esto es que, ésta es la segunda ocasión en las últimas dos semanas que Kate lleva una combinación similar, cambiando únicamente de colores para hacer la diferencia entre los distintos eventos.

En una visita que iba completamente de la mano con los temas más cercanos a su corazón, la Princesa se reunió con el equipo que se dedica a ayudar a madres en situación vulnerable dentro de la comunidad, para conocer más sobre la salud mental materna. Si bien, lleva años entregada a la crianza en los primeros años, la salud mental ha sido un aspecto de especial relevancia para la Princesa, quien a través de distintas iniciativas ha buscado acercarse, principalmente a las madres que son pieza clave en la crianza.

El look ganador que tú puedes replicar

La combinación a la que ha recurrido por segundo año consecutivo Kate y que puedes imitar con piezas de tu clóset, tiene como punto clave el abrigo de lana en verde olivo oscuro de Hobbs. Se trata del modelo Lori que tiene una silueta tradicional en altura midi con un cinturón -una de las características del guardarropa de la Princesa- y se podía conseguir por 625 libras esterlinas (alrededor de $13,947 pesos mexicanos), pero, como suele pasar con el Kate Effect, esta mañana al buscarlo en el sitio, aparece completamente agotado y ya no disponible para la venta.

La idea de este look es llevar el abrigo largo por encima de un vestido tejido, ceñido al cuerpo en un color casi idéntico. En este caso, Kate apostó por una opción accesible, con un diseño de Mango. Se trata de un vestido de punto con cuello perkins disponible en dos tonos por $999 pesos mexicanos, pero al igual que el abrigo, se encuentra agotado casi en todas sus tallas, aunque cuenta con la opción de ser notificado cuando vuelva a estar disponible. El toque que hará que este look monocromático tenga cierta división está en llevar el vestido con un cinturón, algo que como mencionábamos antes, Kate nunca olvida para enfatizar su figura. En este caso, lo eligió en negro, para acentuar el contraste, mientras que la semana pasada lo lució en un tono por encima del color de su vestido.

Como complementos, la Princesa llevaba tacones en el mismo tono que su abrigo -seguramente con medias transparentes, para soportar las bajas temperaturas de la temporada-, combinados con su bolso en terminado croco de Jimmy Choo. El toque final lo dieron sus pendientes de perlas colgantes de Kiki McDonough.

