La cita romántica de Meghan y Harry La pareja se dio una escapada de novios en una cena que no podría haber tenido un escenario más atinado

El calendario del Príncipe Harry y Meghan Markle parece estar lleno de proyectos, a su regreso del Reino Unido tras haber sido parte de los funerales de la Reina Isabel, la pareja retomó su agenda profesional a toda máquina. Sumados a los compromisos con los que han cumplido, que van del podcast de Meghan a las apariciones de Harry en su faceta de conferencista, existen grandes expectativas alrededor de algunos asuntos específicos. Por supuesto, la fecha marcada para sus seguidores y detractores, es sin duda, el 10 de enero, cuando se estrene Spare, el libro con las memorias del Príncipe Harry, que promete causar olas y tener al Palacio en pie de guerra. Que si parecía que esa sería la próxima fecha a tener en cuenta de los Sussex, el periodista que se ha ligado al equipo de Meghan, ha apuntado en su columna de Yahoo que será un mes antes cuando se estrene el documental que la pareja realizó con Netflix, aunque de esto todavía no hay nada anunciado y ninguna de las partes involucradas se ha manifestado al respecto. Con esto en mente, la pareja parece haber querido tomarse un descanso y dejando a los pequeños en casa, se han dado una escapada de novios, para pasar una cena romántica.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Meghan revela que Harry la ayudó cuando estaba en su peor momento

La escapada romántica de Harry y Meghan

Lo curioso es que, los Sussex eligieron un lugar que no podría tener un nombre más adecuado. Según reporta HELLO! en exclusiva, Harry y Meghan fueron vistos pasando una velada en la cafetería The Dutchess (La Duquesa) en Ojai, California. De acuerdo con el sitio oficial del restaurante, se trata de un lugar ‘todo en uno’, en el que se realizan colaboraciones entre amigos y familiares. Su diversificación permite ser un buen lugar para un café y un croissant por la mañana, una buena ensalada por la tarde o una cena de fusión de cocina de Birmania y California. Otro de los aspectos que lo hace un lugar interesante es que la mayoría de los ingredientes provienen de las granjas que están a la redonda, buscando mostrar su interés por la comunidad.

“Vinieron solo los dos, y fue muy de improvisto, sin reservaciones, muy discreto”, dijo uno de los presentes a HELLO!, “Amaron la cocina, el pan naan que se hace en la casa, toma dos días hacerlos de cero, en un horno Tandoori importado. El chef incluso hace su propio ghee. Todos dijeron que fueron en verdad geniales, que se pasaron un rato muy ameno”. El lugar es una gran opción para los Sussex, al estar solamente a poco más de 20 km de distancia de su hogar en Montecito, California.

VER GALERÍA

Como pocas veces, Meghan habla de su faceta como mamá de Archie y Lilibet

La faceta más hogareña de los Sussex

A pesar de que en público, pareciera que los Sussex quieren solamente hablar de las plataformas en las que han basado su fundación Archewell, con las causas más cercanas a su corazón, de vez en cuando dan un vistazo a cómo viven de puertas adentro. Esto hizo Meghan en la más reciente edición de su podcast, cuando dio una probadita de cómo es la vida que los Duques tienen como papás de dos pequeños. “Lili acaba de empezar a caminar. Tiene un año y un par de meses, y Archie tiene poco más de tres años, así que estoy en pleno momento. Los primeros años”, dijo en Archetypes, “El correr en las mañanas, estoy segura de que solamente se va a hacer más caótico cuando crezcan. Pero, para mí, es tener los monitores de los dos niños prendidos para escucharlos, siempre despertando con Lili, bajándola y media hora después, Archie se despierta”.

“Comienzo haciendo su lunch antes de que se levante, mientras la tengo a ella y le doy un poco de comer. Mi esposo me ayuda a bajarlo. Y hago el desayuno para los tres. Es muy importante para mí y amo hacerlo. Para mí, simplemente se siente como la mejor forma de comenzar la mañana. Y después es como, alimentar a los tres perros, porque acabamos de tener otro perro y luego llevar a Archie a la escuela…Se siente como un torbellino”.

VER GALERÍA