La contundente respuesta de Mary de Dinamarca a la polémica de los títulos Como no se le había visto, la Princesa se mostró firme ante las preguntas que ya había respondido antes

Parecía que las aguas se habían calmado, después de semanas turbulentas en la habitualmente tranquila Dinamarca, el acercamiento de la Reina Margarita con su hijo Joaquín parecía poner punto final a la polémica tras la decisión de la monarca. Semanas de declaraciones ante el anuncio del Palacio de remover los títulos de los cuatro hijos de Joaquín, parecían llegar a su fin con un encuentro entre la monarca y el Príncipe. Todos habían ya expuesto su postura, con Margarita explicando que aunque entendía la reacción, estaba convencida de que su decisión era la correcta para el futuro de sus nietos, mientras que las madres de los chicos, y hasta ellos mismo, tomaron la palabra para decirse confundidos y dolidos por lo sucedido. Al margen de lo que ocurría, Mary de Dinamarca, cuñada de Joaquín, se había mostrado conmovida por la situación, pero consciente de que sus hijos se podrían ver en el mismo caso en un futuro, y el último en manifestarse era el Príncipe Heredero, quien comprendía por lo que estaba pasando su hermano. Aunque parecía que esto ponía punto final a la situación, hubo quien volvió a cuestionar a la Princesa Mary al respecto, recibiendo una respuesta que no se esperaba.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La Princesa Mary, sobre la polémica en la corte danesa: 'También revisaremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento'

Margarita de Dinamarca, firme ante el descontento del príncipe Joaquín: 'Será bueno para ellos en el futuro'

Siempre amable y gentil, la primera ocasión en la que habló del tema, Mary se mostraba conmovida y visiblemente afectada por el episodio por el que pasaba su familia bajo la mirada pública. Aunque parecía que con eso se cerraba su relación con el tema, durante su visita a Vietnam, volvió a ser cuestionada sobre el tema. Firme con sus palabras y con una distancia que no se le ve habitualmente pero sin perder la sonrisa, Mary fue contundente: “No tengo nada más que agregar a lo que ya dije. Espero que no hayan viajado hasta acá para hacer esa pregunta. ¿Tiene otra pregunta?”. Otro reportero continuó haciendo referencia a su concuña, “La Princesa Marie dijo en París que su relación es complicada”, sin tomar un segundo y manteniendo la amabilidad, Mary respondió: “No tengo nada más que agregar”.

VER GALERÍA

Las primeras declaraciones de Mary sobre esta situación

Solamente unos días después de que la Reina Margarita hiciera pública su decisión a través de un comunicado de la Casa Real, Mary quiso tomar la palabra al respecto durante un evento público en el que apareció. “Puedo entender que es una decisión difícil de tomar y una decisión difícil de recibir…El cambio puede ser difícil y realmente puede doler. Pero esto no quiere decir que la decisión no sea la correcta. También revisaremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento. Hoy en día no sabemos cómo será la casa real en la época de Christian, o cuando comience a acercarse la época de Christian”, dijo refiriéndose a su primogénito, quien es el segundo en la línea de sucesión y quien se determinó en el 2016, será el único nieto de la Reina en recibir una mensualidad del estado cuando sea adulto, por su futuro como monarca.

Quiénes son los nietos de la Reina Margarita que se han quedado sin sus títulos

En esta misma línea, su esposo, el Príncipe Federico, ha sido el último en manifestarse: “Mi madre ha tomado esta decisión sola, porque lo puede hacer y es lo que quiere, y pensó que ahora era el momento de tomar una decisión que yo también apoyo y la veo como correcta”. Además, el Príncipe Heredero dejó claro que se mantiene en contacto constante con su hermano y siempre lo ha hecho.

VER GALERÍA