La aparición sorpresa de Harry en San Francisco

Los ojos del mundo estaban posados sobre Meghan Markle después de que protagonizara una nueva sesión fotográfica acompañada de una entrevista en la que, por primera vez desde su partida de Reino Unido, se le vio mesurada al hacer comentarios sobre la familia de su esposo. Estas nuevas declaraciones que parecían significativamente más ligeras de las que ha hecho en las otras dos entrevistas que ha concedido en este tiempo, pudieron haber hecho que la visita sorpresa del Príncipe Harry a San Francisco pasara desapercibida, pero las imágenes que han compartido los presentes, han dejado ver que participó en una cumbre de salud mental como parte de BetterUp, la compañía con la que trabaja en este frente. Tal como ha hecho en otras ocasiones a lo largo de los últimos meses, el Príncipe hizo maletas y dejó Montecito para poder realizar esta aparición en la que tomó la palabra para hablar de lo que él ha llamado ‘el poder de la terapia’, siguiendo con la plataforma que ha tomado desde hace algunos años, en los que ha dado una especial importancia a la difusión de la salud mental.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Meghan revela que Harry la ayudó cuando estaba en su peor momento

La visita sorpresa -y en solitario- del Príncipe Harry a Mozambique

El Príncipe participó en un panel del Masters of Scale Summit, un congreso que aseguraba reunir a los líderes de negocios con un pensamiento más adelantado en un ambiente ‘para cultivar la innovación, aceleración y co-elevación’. En esta ocasión apareció acompañado del fundador de BetterUp, Alexi Robichaux, y del podcaster Reid Hoffman, quien fue el encargado de entrevistarlos. Anunciado como una ‘aparición sorpresa’ en el evento, le tocaba discutir por qué los líderes deben enfocarse en su salud mental. Al hablar sobre cómo aborda personalmente este tema, el Príncipe confesó: “Tengo un coach. Desearía tener dos”, según el corresponsal del Financial Times, Dave Lee. También, la CEO de Mercy Corps, Tjada D’Oyen McKenna, compartió en su cuenta de Twitter otra de las citas del Príncipe: “Desde el punto de vista de un jefe, si ves a la gente como números, has fallado. No puedes tratarlos como números, sino como personas que necesitan de conexiones humanas para ir a toda máquina”.

Según el sitio web del evento, hay una cuidadosa curación de la audiencia, por lo que los 800 lugares de los asistentes están reservados para líderes sobresalientes en distintas áreas. También se puede leer en la lista de invitados a algunas personas ligadas al Príncipe, como Tyler Perry, quien sin conocerlos prestó su residencia a Harry y Meghan a su llegada de Canadá, o el CEO de Netflix, Ted Sarandos. Aún así, fueron solamente un puñado de invitados especiales los que después del panel tuvieron la oportunidad de convivir con el Príncipe detrás del escenario.

VER GALERÍA

El durísimo reproche del príncipe Harry a su padre: 'Que hayas sufrido no significa que tus hijos tengan que sufrir'

La batalla personal de Harry por la salud mental

Las palabras de Harry sobre el escenario resonaron con las declaraciones que hizo en la docuserie en la que trabajó con Oprah, The Me You Can’t See, cuando contó el tipo de terapias a la que ha recurrido. Antes de esto, en la charla que tuvo con la también empresaria en aquella polémica entrevista que dio la vuelta al mundo, Harry confesaba: “Vi médicos generales, vi doctores, vi terapeutas, terapeutas alternativos. Todo tipo de personas, pero fue conocer y estar con Meghan. Supe que si no iba a terapia y me componía iba a perder a la mujer con la que podía verme pasando el resto de mi vida”.

“Cuando me dijo, ‘Pienso que necesitas ver a alguien’, fue en reacción a una pelea que tuvimos. Y en ese enfrentamiento, sin saberlo, me regresé al Harry de 12 años. El momento en el que comencé la terapia, probablemente fue en la segunda sesión, cuando mi terapeuta volteó y me dijo, ‘Eso suena mucho a que estás regresando al Harry de 12 años’”, narraba el Príncipe, sin decir explícitamente, que estaba teniendo una regresión a la edad que tenía cuando murió su madre, la Princesa Diana, en 1997.

VER GALERÍA