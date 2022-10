Una cautelosa Meghan habla por primera vez del fallecimiento de la Reina

En septiembre pasado, justamente cuando las agendas del Príncipe Harry y Meghan Markle parecían cobrar más fuerza desde que partieron de Reino Unido, llegaba la triste noticia del fallecimiento de la Reina Isabel. Al igual que sucedió con toda la Familia Real británica, esto significó un alto completo a sus actividades. Los Windsor cerraron filas y durante más de una semana participaron en los compromisos oficiales correspondientes a una situación histórica como ésta, viviendo su duelo bajo la mirada del mundo. A estos duros días, seguirían los del luto privado, que aunque los Duques de Sussex ya no tienen obligaciones públicas de la Corona, decidieron seguir al pie de la letra. Una vez acabados estos días, el regreso del podcast de Meghan, Archetypes, marcó la reanudación de su agenda y poco a poco se ha ido viendo más de los Sussex. Si apenas ayer, Meghan acaparaba los titulares con sus anécdotas de su tiempo como edecán en Deal or No Deal, esta vez da una nueva entrevista, con un tinte mucho más cauteloso de lo que se ha visto, tanto en su charla con Oprah, como en su plática con The Cut. ¿El tema en el que ha medido sus palabras? La Familia Real, a pesar de que se ha referido por primera vez a la partida de la Reina y el hueco que ha dejado en sus vidas.

Según se lee en el artículo de Variety, la razón por la que Meghan se ‘preocupó’ por sus palabras en cuanto a la Reina o su familia política, es que no quería ‘distraer’ del luto que se estaba viviendo, aunque sí quería celebrar el ícono que fue la abuela de su esposo. “Ha habido tal desborde de amor y apoyo. Estoy muy agradecida de haber podido estar con mi esposo para apoyarlo, especialmente durante esos momentos. Lo que es tan hermoso es ver el legado que su abuela pudo dejar en tantos aspectos. Definitivamente, en términos de liderazgo femenino, es el más grande ejemplo de él. Siento una enorme gratitud de haber podido pasar tiempo con ella y conocerla. Han sido momentos complicados, pero mi esposo, siempre optimista, dice, ‘Ahora está reunida con su esposo’”, comenzó Meghan en la primera pregunta de esta entrevista al referirse a la partida de la Reina.

También confesó en qué ha pensado desde su partida, “He reflexionado sobre el primer compromiso oficial que tuve con ella, lo especial que se sintió. Me siento muy afortunada. Y continúo orgullosa de haber tenido una linda calidez con la matriarca de la familia”.

¿La clave sobre la situación con los Windsor?

Si mucho se ha especulado sobre lo que pasará con la relación de los Sussex y la Familia Real tras la partida de la Reina, sobre todo con las memorias de Harry y el documental con Netflix a cuestas, las palabras de Meghan podrían dar una pista de lo que sucedió tras su visita a Reino Unido. Al ser cuestionada sobre cómo se procesa esta pérdida como familia, comenzó dejando claro que es momento de reflexionar, pero también llevó la atención al trabajo que ellos como pareja están haciendo. “En momentos grandes de la vida, tomas perspectiva. Te hace pensar en qué quieres enfocar tu energía. Ahora mismo, nos sentimos energizados y emocionados por todas las cosas que hemos estado construyendo. También estamos enfocados en nuestra fundación. Mucho del trabajo que hacemos incluye el espacio filantrópico”, dijo.

Las primeras palabras sobre el documental de Netflix

A pesar de que la producción con la plataforma es un secreto a voces e incluso se ha discutido en las últimas semanas la posibilidad de que se retrase su transmisión ante la sensibilidad por la partida de la Reina, ésta es la primera vez en la que uno de los Sussex hace referencia al proyecto. Meghan lo ha hecho al hablar sobre lo que se puede esperar de la docuserie que están haciendo con Liz Garbus, “Es lindo el poder confiarle a alguien tu historia, una directora experta de quien admiro desde hace mucho su trabajo, incluso si significa que no vaya a ser de la manera en la que tú la habrías contado. Pero por eso es que no la estamos contando nosotros. Estamos confiando nuestra historia a alguien más, y eso significa que se verá a través de su lente”. Con esa advertencia, de que no se tratará de su propia visión de los hechos, continuó: “Es interesante. Mi marido nunca ha trabajado en la industria. Para mí, al haber trabajado en Suits, es tan maravilloso estar rodeada de tanta energía creativa y ver cómo la gente trabaja junta y comparte sus propios puntos de vista. Eso ha sido muy divertido”.

