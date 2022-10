Después de Dinamarca, ¿seguirá Noruega en la remoción de títulos en la Familia Real?

Cuando parece que las aguas se han calmado después de que Margarita de Dinamarca tomara la determinación de quitar los títulos a cuatro de sus nietos, tal como se esperaba, las otras casas reales comienzan a analizar lo que pasará con sus situaciones. Si se sabía que, cuando Suecia comenzó con esta tendencia de reducción de miembros trabajadores de la corona desde hace un par de años, el resto de las familias reales no tardarían mucho en seguir este ejemplo, parece que ha sido el movimiento de la Reina Margarita el que podría desencadenar toda una renovación. Con los posibles títulos de los hijos de los Duques de Sussex en la mira en Reino Unido ante la ascensión al trono de Carlos III, parece que Noruega también tiene sus propias decisiones que tomar. Con la cercanía que siempre se ha vivido entre los países nórdicos, no ha sido raro que se cuestione si Noruega seguirá los pasos de Suecia y Dinamarca, por lo que el Príncipe Haakon ha tomado la palabra cuando se trata del caso de su hermana, Marta Luisa, el cual ha sido puesto sobre la mesa en los últimos tiempos.

En una aparición que tuvo durante una reunión con 200 jóvenes líderes, el Príncipe Haakon fue cuestionado sobre el tema por NRK, ante lo que reflexionó: “Por un lado, mi hermana se ha comprometido y he llegado a conocer a Durek Verrett, y creo que es lindo estar con él, he convivido con él en muchas ocasiones y me gustaría que se sintiera bienvenido en nuestra familia”, aunque dejó clara su postura, “Al mismo tiempo, siento una gran responsabilidad por la institución, y por supuesto, hemos notado que algo de lo que se ha dicho y hecho ha causado mucha discusión y algo de eso ha sido controvertido”. En este último punto, el Príncipe parece referirse a la controversia en la que el prometido de su hermana se involucró.

Dejando claro que tomar una decisión al respecto no será fácil, Haakon continuó: “Tenemos que hablarlo y decidirlo, y eso es lo que estamos intentando hacer ahora que tenemos este proceso en el que estamos tratando de encontrar un buen camino a seguir. A la vez, captamos los sentimientos y pensamos en diferentes aspectos, por lo que probablemente, llevará un poco más de tiempo”. Al preguntarle qué opina sobre que se den este tipo de cuestionamientos, muy claro, el Príncipe Heredero respondió: “Es parte de la democracia viva de la que somos parte”.

El caso de la Princesa Marta Luisa y la controversia de su prometido

A pesar de que Marta Luisa es mayor que el Príncipe Haakon, por la ley que había al momento de su nacimiento, al ser varón ha sido él en el que ha recaído el puesto de Príncipe Heredero. Es por esto que a lo largo de los últimos años, Marta Luisa ha podido balancear su papel en la corte con proyectos personales como la escritura de un libro y distintos cursos que imparte. Alrededor de esto viene también su compromiso con el chamán Durek, quien vive en Estados Unidos, en donde ahora ella pasa largas temporadas.

Desde el 2002, Marta Luisa no utiliza el tratamiento de Su Alteza Real y desde el 2019 dejó de utilizar su título de princesa cuando de asuntos comerciales se trata, por lo que no sería un gran impacto si se decidiera hacer algún movimiento en este momento. En el 2019, la Casa Real compartía un comunicado en el que explicaba que Marta Luisa no utilizaría su título en actividades que le significaran un ingreso monetario y que solamente lo llevaría cuando estuviera representando a la Corona en algún evento público.

Más allá de su relación, Marta Luisa se ha visto envuelta en la polémica recientemente por las declaraciones de su prometido sobre temas de salud, lo que llevaría a varias instituciones a separarse de su imagen y a solicitar que establezca su postura sobre esta información. La controversia ha sido tal que, incluso el Rey Harald ha sido cuestionado al respecto, a lo que respondió: “He sido tan afortunado o desafortunado que, recientemente, he tenido la experiencia de estar enfermo. Y en este país tenemos un excelente sistema de salud, solo puedo decir que es muy bueno tener un sistema de salud como el que tenemos en Noruega e, incluso, Durek Verrett se ha beneficiado de nuestro sistema de salud”, dijo al mismo medio que habló con el Príncipe Heredero. “Es un choque de culturas”, comentó y aseguró que se está analizando qué sucederá dentro de la familia.

