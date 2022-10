Meghan Markle revela que dejó un programa porque la valoraban por su cuerpo y no su intelecto Antes de alcanzar la fama, la Duquesa fue una de las edecanes de Deal or No Deal

Al presentar su podcast, Meghan Markle dejó claro que en esta plataforma hablaría en primera persona de sus experiencias de vida. Aunque en cada episodio de Archetypes hay un tema que sirve como hilo conductor y cuenta con distintas invitadas, entre las que ya han estado Serena Williams y Mariah Carey, es Meghan quien guía la conversación a través de su historia. Es por esto que en la nueva entrega de la producción que realiza de la mano de Spotify, no ha sido una sorpresa que la esposa del Príncipe Harry quisiera hacer un viaje por el recuerdo para contar un poco más sobre sus vivencias. En esta ocasión, lejos de la glamurosa y cuidadísima imagen que mantiene de forma pública, quiso recordar aquella etapa de su carrera que no era tan sofisticada. En una abierta charla con Paris Hilton, el tema conductor fue el término ‘bimbo’, que aunque en nuestro país no se usa, se entiende como la ‘chica tonta’, que en este sentido, Meghan ha querido manejar como alguien que es más valorado por su físico que por su intelecto, algo que ella cuenta le pasó durante su etapa como edecán del programa Deal or No Deal, la versión estadounidense de Vas o No Vas.

La Duquesa contó que hace poco se encontraba viendo la tele -algo que recalcó no hace a menudo al tener dos hijos pequeños- y se encontró con el programa, lo que trajo un sinfín de recuerdos. “Había estudiado Relaciones Internacionales en la universidad, y había momentos en el set de Deal or No Deal en los que pensaba en mi tiempo trabajando como becaria en la embajada estadounidense en Argentina en Buenos Aires, el haber sido parte de la caravana con el ministro del tesoro de aquel momento y el ser valorada especialmente por mi intelecto. Aquí estaba siendo valorada por algo completamente opuesto”, comenzó a reflexionar. Meghan confesó que estaba contenta por tener un trabajo, recibir un sueldo, ser parte del sindicato y tener seguro de gastos médicos mientras hacía audiciones como actriz, pero definitivamente no era un puesto que disfrutaba tener.

¿Cómo era el día a día como edecán?

“Te tienes que imaginar la escena que te voy a contar, antes de grabar el show, todas las chicas se formaban. Y había distintas estaciones para ponerte las pestañas, las extensiones, o para rellenar tu brassiere. Incluso nos daban vales para bronceados con aerógrafo cada semana porque había un molde muy preciso de cómo debíamos vernos. Estaba basado solamente en la belleza, no necesariamente nuestros cerebros. Cuando recuerdo ese tiempo, nunca voy a olvidar este detalle, porque momentos antes de salir a escena, había una mujer que llevaba el programa y estaba ahí tras bastidores, y todavía puedo escucharla. No podía pronunciar correctamente mi apellido en aquel momento y sabía a quién le estaba hablando porque decía, ‘¡Markle, sume la panza! ¡Markle, súmela!”.

Con el tiempo, la ahora Duquesa pudo dejar el programa que en aquel momento pagaba las cuentas y en el que en sus propias palabras estuvo solamente por un breve tiempo (trabajó para el show entre 2006 y 2007, apareciendo en alrededor de 34 episodios). “Estaba agradecida por el trabajo, pero no por cómo me hacía sentir, que era no muy lista. Y por cierto, estaba rodeada de mujeres inteligentes en ese escenario, pero esa no era la razón por la que estábamos ahí. Me iba con un hoyo en el estómago sabiendo que había mucho más que ser vista como un objeto en el escenario. No me gustaba que me forzaran a ser solamente físico y un poco de sustancia, y así es cómo se sentía para mí en ese momento, ser reducida a este arquetipo específico”, contó en primera persona.

Convertida en madre, la exactriz de 41 años, confesó: “Quiero que mi hija aspire un poco más alto. Sí, quiero que mi Lili quiera ser educada y quiera ser inteligente y se enorgullezca de sí misma por esas cosas”.

