Meghan revela que Harry la ayudó cuando estaba en su peor momento

El regreso del Príncipe Harry y Meghan Markle a California, vino acompañado de la reincorporación a su agenda. Mientras Harry hizo una tierna aparición en videollamada, para contactar a los niños que debía premiar en la ceremonia que tomó lugar el día de la lamentable muerte de su abuela, Meghan desde la semana pasada había retomado la publicación de nuevos episodios de su podcast, Archetypes, el cual dejó en pausa durante el período de duelo público con el que cumplió la Familia Real británica. Como se ha podido ver a lo largo de los otros episodios, la producción está basada en experiencias personales de la Duquesa, quien comparte cada capítulo con una nueva invitada. Si cada entrega ha tenido un tema que sirve como hilo conductor, en este caso fue el estereotipo de ‘mujer loca’ que se ve en Hollywood, lo que sirvió de escenario para que Meghan pudiera tocar el tema de salud mental que tanto preocupa en estos momentos y al que Harry le ha dado difusión, incluso, antes de su matrimonio.

En esta ocasión, la invitada fue la actriz de Bollywood, Deepika Padukone, con quien charló de distintas experiencias, entre las que destacó, la ayuda que recibió de su marido. “Pienso que en mi peor momento, el que, al finalmente, fuera conectada con alguien, sabes, mi marido encontró a alguien a quien pudiera llamar. Y llamé a esta mujer. Ella no sabía siquiera que le iba a llamar. Y ella estaba pagando en el super. Podía escuchar el sonido de la máquina, y yo estaba como, ‘Hola’, y me presenté…”, describe Meghan, lejos de lo articulada que se le ha escuchado en otros capítulos, mostrándose afectada por el tema que estaba tocando, “‘¿Quién llama?’, y yo diciendo, ‘Necesito ayuda’, y ella podía escuchar el terrible estado en el que estaba”.

Meghan continuó explicando: “Pero pienso que todos tenemos que ser verdaderamente honestos sobre qué es lo que necesitamos y no nos debe dar miedo hacer paz con eso, pedirlo”. Sobre este tema, la Duquesa explicó por qué cree que la gente no pide ayuda cuando de salud mental se trata: “Se asustan, se quedan callados, lo internalizan y lo reprimen por mucho tiempo”.

Las palabras de la Duquesa resonaron con lo que narró en la entrevista con Oprah, cuando habló sobre las dificultades que enfrentó al inicio de su matrimonio y cómo se apoyó en Harry para salir adelante, pues según sus propias palabras, ya no quería vivir.

Desmitificando la ‘locura’

Como suele hacer al inicio y al final de los episodios, Meghan habló directamente al micrófono explicando de qué iba la nueva entrega: “Levanta la mano si alguna vez te han llamado loca o histérica, o ¿qué tal chiflada? Desquiciada, completamente irracional, ¿ok? Me entienden. Ahora, si todos estuviéramos en la misma habitación y nos pudiéramos ver los unos a los otros, pienso que sería muy fácil de ver, cuántos de nosotros tenemos la mano levantada. Por cierto, yo también. Y no es de extrañarse cuando consideramos cómo estas etiquetas prevalecen en nuestra cultura.

La Duquesa recurrió a algunas frases conocidas de series como How I Met Your Mother o Scrubs para recalcar su punto, la facilidad con la que se usan palabras derivadas de la locura y la poca atención que se da a la salud mental en la realidad. “Llamar a alguien loca o histérica, demerita completamente su experiencia y minimiza lo que está sintiendo. Continúa al punto de que cualquiera que haya sido etiquetado así suficientes veces puede engañarse en pensar que en verdad está mal, o a veces peor, al punto en el que los verdaderos problemas de todo tipo son ignorados. Bueno, eso no va a pasar hoy”, comenzó el programa.

