El Príncipe Harry se enfrasca en una nueva batalla legal

Desde su partida de Reino Unido, el Príncipe Harry y Meghan Markle se han visto envueltos en distintas polémicas y desencuentros legales. Bien respaldados por un importante grupo de abogados, pareciera que los Duques de Sussex no temen ir a los tribunales cuando de defenderse se trata. Aunque en este momento se encuentran envueltos en distintas polémicas, tras su regreso del Reino Unido después de participar en los funerales de la Reina Isabel, esto no significa que su maquinaria legal se haya detenido, y una nueva querella se ha interpuesto. Si hace unos días se sabía que los abogados de Meghan estaban intentando evitar que su marido y su padre fueran llamados a declarar en el caso que enfrenta con su hermana, ahora ha sido el Príncipe el que ha dado la nota. Según se reporta a través de medios británicos, el Príncipe Harry se ha unido a un grupo de celebridades en su demanda contra Associated Newspapers, editorial del Dailymail, el mismo consorcio contra el que Meghan se enfrentó hace un tiempo, saliendo airosa.

El grupo de celebridades se encuentra conformado por personalidades como Elton John, su marido David Furnish, Liz Hurley y Sadie Frost, además del Príncipe. En los documentos legales se llaman ‘víctimas de una aborrecible actividad criminal y desagradables violaciones a su intimidad’, apuntando a que periodistas del grupo han hecho mal uso de su información privada, además de denunciar que se habrían usado dispositivos de grabación en sus propiedades privadas.

El grupo de abogados Hamlin, que representa a Harry y Sadie, ha declarado a través de un comunicado sobre sus famosos clientes: “Se han reunido para descubrir la verdad y hacer completamente responsables a los periodistas, muchos de los que todavía mantienen posiciones senior de autoridad y de poder en estos días”.

El listado de acusaciones

La demanda del grupo que asegura, podría ser solo una pequeña muestra de las personalidades que habrían sido víctimas de esta situación, apunta a que entre las violaciones de privacidad que han sufrido están:

- La contratación de investigadores privados para colocar secretamente dispositivos de grabación tanto en automóviles como en casas.

- La contratación de personas que escuchan grabaciones de llamadas telefónicas privadas mientras sucedes.

- El pago de policías con lazos supuestamente ‘corruptos’ para tener información privilegiada.

- La personificación falsa de individuos para obtener información médica de hospitales privados, clínicas y centros de tratamiento.

- Acceso a cuentas de banco, historial crediticio y transacciones financieras de forma ilícita.

La respuesta del grupo editorial

A través de un comunicado publicado por la BBC, los abogados del grupo editorial han dicho: “Refutamos completa e inequívocamente estas ridículas calumnias que parecen no ser nada más que un intento planeado y orquestado de arrastrar los títulos del Mail en el escándalo del hackeo telefónico que corresponde a artículos de hace 30 años. Estas acusaciones sin fundamento y altamente difamatorias -basadas en evidencia no creíble- parecen ser simplemente una expedición de pesca por parte de los demandantes y sus abogados, algunos de los que han llevado ya casos en otros lugares”.

Una acusación repetida

Ésta no es la primera vez en la que Harry acusa a una publicación de haber hackeado su celular y escuchado conversaciones privadas, de hecho, continúa enfrascado desde hace tres años en una batalla similar contra The Sun y The Mirror, los otros dos grandes tabloides británicos. La primera vez que se denunció una práctica de este tipo por parte del Príncipe fue al inicio de los 2000s, por lo que en su caso, han sido dos décadas luchando por esta situación. Por su parte, Associated Newspapers siempre ha negado su participación en estas prácticas.

