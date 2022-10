Meghan Markle toma acciones legales para que Harry no sea llamado a declarar

Han pasado los años desde que dejaron Reino Unido y no parece que las aguas se calmen para Meghan Markle y el Príncipe Harry. A su regreso de haber estado con la Familia Real británica ante la partida de la Reina Isabel, muchas incógnitas están en el aire. Desde los posibles títulos de sus hijos con la ascensión de Carlos III, hasta el estatus de su relación con los Windsor después de algunos momentos de distanciamiento. Con esto en mente, los problemas legales de los Sussex no se han terminado. Más allá de la batalla legal que han enfrentado con distintos tabloides y del desencuentro que Harry tiene con el gobierno británico por la restricción de su equipo de seguridad al estar en Reino Unido, hay un desencuentro que parece ser el menos formal, pero el más problemático para los Sussex, el que Meghan tiene con su hermana, Samantha Markle. Desde que se conoció a Meghan cuando comenzó su relación con Harry, se pudo ver que ella y su hermana no estaban en los mejores términos, pero nada anticiparía que Samantha intentaría llevar a la hija de su padre a juicio.

Samantha ha demandado a su media hermana por las declaraciones que dio tanto en la entrevista con Oprah, como por los extractos que la mencionan en el libro Finding Freedom. La Duquesa intentó por las vías legales correspondientes que el caso fuera desestimado, estableciendo que sus declaraciones son sus recuerdos o estimaciones de los hechos, pero hasta el momento, todo apunta a que podrían verse las caras en la corte y peor aún, los abogados de Samantha han dejado claro que quieren llamar a declarar tanto al Príncipe Harry, como a Thomas Markle, padre de las involucradas.

Ante esta situación, Newsweek reporta que Meghan ha tomado ya medidas legales para evitar que tanto su esposo como su padre sean llamados a declarar. La idea del equipo legal de Samantha era llamar a los posibles testigos a declarar en las primeras semanas de octubre, pero los abogados de Meghan han pedido al juez que se detenga el proceso de recolección de evidencia, sino hasta después de que se decida si la demanda debe ser desestimada.

El argumento de la defensa -en este caso, el equipo de Meghan- es que, la Duquesa no escribió el libro Finding Freedom (que para este momento, ya ha sido parte de otro proceso legal entre Markle y un grupo de tabloides británicos), y que sus comentarios en la entrevista realizada con Oprah era una “opinión no procesable, que es sustancialmente cierta”. En los documentos legales a los que tuvo acceso la publicación estadounidense, los abogados de Meghan apuntan a que: “Llamar a declarar a señor Markle en este momento, junto a otros descubrimientos, sería un espectáculo innecesario y un desperdicio de tiempo, dinero y recurso de ambas partes. No se le debería permitir (a Samantha) el forzar a Meghan y a, potencialmente, numerosas personas no involucradas a sacrificar recursos sustanciales a una extenuante investigación, mientras que una moción meritoria que podría desestimar el caso está pendiente”.

Este argumento va en línea con la declaración que el abogado de la Duquesa, Michael Kump, dio a TMZ cuando se dio a conocer la denuncia: “Esta demanda sin fundamentos y absurda es solo una continuación de un preocupante patrón de comportamiento. Le vamos a dar la menor atención necesaria, que es todo lo que merece”.

¿Qué declaraciones son las que están siendo objeto de este proceso legal?

Al ser cuestionada sobre la relación con sus medios hermanos durante la entrevista con Oprah, Meghan dijo: “No me siento cómoda hablando de gente a la que en verdad no conozco. Crecí como hija única, algo que todos los que crecieron alrededor de mí saben, y deseaba haber tenido hermanos. Me hubiera encantado tener hermanos”, dijo en la charla que dio la vuelta al mundo. Sobre las publicaciones de su media hermana dijo: “Siento que sería muy difícil hacer una ‘revelación’ cuando no me conoces. Esta es una situación muy diferente a la de mi papá. La traición viene de la gente con la que tienes una relación”.

