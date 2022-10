Por qué la reacción de la Familia Real sueca fue tan diferente a la danesa ante los vertiginosos cambios

La última semana los titulares se han visto plagados por lo sucedido en Dinamarca, ante la decisión de la Reina Margarita de quitar los títulos de príncipes y princesa de cuatro de sus nietos. Después de que la monarca danesa diera a conocer un breve comunicado, se dejó venir una ola de reacciones, la primera, la de su hijo menor, padre de los cuatro chicos que perderán su status actual. El Príncipe Joaquín se dijo muy dolido, sentimiento que repitieron las dos madres de sus cuatro hijos, y los dos jóvenes mayores. Ante esta situación, esta tarde, después de muchos dimes y diretes, Margarita de Dinamarca ha tomado la palabra, aceptando que toma en cuenta el dolor de su familia, pero, dejando claro que su decisión está tomada desde hace un tiempo y que todo va con miras hacia las necesidades de una monarquía moderna por lo que parece inamovible. Tal como ha sucedido con Dinamarca, precisamente en octubre del 2019, el Rey Carlos Gustavo tomaba la misma determinación, aunque la respuesta de su familia se dio en un marco completamente distinto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Margarita de Dinamarca se reafirma en su decisión pero admite: 'Como madre y abuela he subestimado como se siente mi hijo menor'

Nicolás de Dinamarca, confundido por la decisión de su abuela

Como ha sucedido en su país vecino, en el caso de Suecia, solamente los hijos de la Princesa Heredera mantuvieron sus tratamientos dentro de la Casa Real, y los afectados por esta decisión fueron los hijos de la Princesa Magdalena y los del Príncipe Carlos Felipe. En aquel entonces, se anticipaba que el movimiento del Rey Carlos Gustavo era solamente uno entre los que se podían dar en las distintas casas reales (antes había pasado en España), pero tuvieron que pasar tres años para que se diera otra de estas situaciones, y una vez más ha acaparado toda la atención, aunque ahora la mira se encuentra en Reino Unido ante lo que podría pasar en este efecto dominó.

VER GALERÍA

¿Qué sucedió en Suecia?

Después de que la decisión fuera publicada a través de un comunicado en octubre del 2019 -de forma muy similar a lo que ha hecho Margarita-, en el tradicional mensaje de diciembre, el Rey explicó a profundidad su decisión. “A principios de año tomé la decisión de definir lo que se conoce como la Casa Real. La intención era aclarar qué miembros de la Familia Real actuarán como representantes oficiales de Suecia en el futuro. Para mí, es una forma de acotar cuáles son las expectativas. Espero que la decisión sea útil cuando mis nietos tengan que labrarse su propio futuro. Pero para ese día, aún queda mucho”, explicaba.

La Princesa Mary, sobre la polémica en la corte danesa: 'También revisaremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento'

Aunque las formas fueron distintas -en Suecia podrán mantener el título, pero no podrán transferirlo ni en matrimonio, ni en paternidad-, a final de cuentas, la decisión marcaba la misma iniciativa, el que no reciban dinero del erario cuando se dé el momento dado y, por lo tanto, no representen oficialmente a la Casa Real.

La reacción de Carlos Felipe y Magdalena

Si bien, la naturaleza de las decisiones de Margarita y Carlos Gustavo han mantenido una misma línea, la reacción de sus hijos ha sido completamente diferente. Al momento que se dio el anuncio, la Princesa Magdalena decidió compartir un posado con sus hijos y su marido, Chris O’Neill, para escribir: “Hoy temprano, la Corona publicó que Leonore, Nicolas y Adrienne ya no pertenecerán a la Casa Real. Esta decisión ha sido meditada desde hace mucho tiempo. Chris y yo pensamos que es bueno que nuestros hijos tengan ahora una mayor oportunidad de dar forma a sus propias vidas como individuos en el futuro”.

VER GALERÍA

De la misma manera, Carlos Felipe posaba con sus entonces dos hijos (desde entonces, ha vuelto a ser padre) y seguía los pasos de su hermana: “El Rey ha anunciado la decisión de que nuestros hijos ya no ocupen el cargo de alteza real. Vemos esto muy positivo para Alexander como para Gabriel ya que tendrán opciones más libres en la vida. Conservarán sus títulos de Príncipe y sus ducados, Södermanland y Dalarna, que valoramos y de los que nos sentimos orgullosos. Nuestra familia tiene fuertes conexiones con ambos lugares y mantenemos nuestro compromiso con ellos. Continuaremos enfocándonos en los problemas y el compromiso de nuestro corazón. También seguiremos apoyando al Rey y la Princesa Heredera, nuestra futura jefa de Estado, y participaremos en las actividades de la Casa del Rey”.

¿Qué sucederá en este tablero de ajedrez?