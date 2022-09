Nicolás de Dinamarca, confundido por la decisión de su abuela

La inesperada decisión de Margarita de Dinamarca ha causado más olas de las que nadie pudo haber imaginado. La monarca ha determinado que a partir del 1° de enero del 2023, cuatro de sus nietos dejarán de tener títulos de príncipes y princesa, en un cambio que se alinea al que realizó el Rey Carlos Gustavo en Suecia hace un par de años. La decisión de reducir el número de personas dentro de la Casa Real parece una que se adecúa a los tiempos que se están viviendo, pero no todos han tomado la decisión con tan buena cara. El primero en manifestarse fue el Príncipe Joaquín, padre de los cuatro chicos que perderán sus títulos, quien se dijo dolido por la situación y trató de explicar que fue hace muy poco que ellos se enteraron que esto sucedería. La madre de los dos hijos mayores del Príncipe, Alexandra Manley, también dio a conocer su sorpresa y descontento ante lo que ha sucedido. Pero, ahora, ha sido el propio Nicolás de Dinamarca, todavía príncipe, quien ha mostrado su confusión ante lo que está pasando.

“Toda mi familia y yo estamos, por supuesto, muy tristes. Estamos, como mis padres han declarado, en shock con esta decisión y lo rápido que ha pasado”, comenzó diciendo el joven modelo de 23 años a Ekstra Bladet en una entrevista a las afueras de su casa, “Estoy muy confundido de por qué esto tuvo que pasar así”, finalizó. Al igual que su padre, Nicolás también apuntó a que se acaba de enterar de la decisión: “No he contado los días, pero no puede ser más de una semana”.

Al parecer, en cuanto a la forma en lo que esto ha sucedido, el joven se refiere a lo mismo que sus padres han dicho, mientras el Príncipe Joaquín apuntó a que se había llegado a hablar que esto sucedería cuando cumplieran 25 años, su madre declaró que ellos sabían que al contraer matrimonio perderían sus títulos, por lo que en su mente, lo harían en un momento feliz de sus vidas.

No hay marcha atrás

A pesar de las declaraciones, principalmente de su hijo, que fue quien había hablado al respecto al momento de ser cuestionada, la Reina Margarita ha sido firme y clara en su decisión. "Es una decisión que he considerado durante mucho tiempo y será buena para ellos en su futuro. Esa es la razón", dijo a las afueras del Museo Nacional de Copenhague en una aparición que se dio después de que se diera a conocer su determinación. Con sus palabras resuena lo que se leía en el comunicado en el que decía: “Su Majestad la Reina quiere crear un marco para que sus cuatro nietos puedan moldear sus propias vidas sin verse limitados por las especiales consideraciones y obligaciones que implica una afiliación formal a la Casa Real como institución”.

¿Más cambios en el camino?

Si varias partes de la familia se han manifestado sobre esta situación, la opinión que ha dejado abierta la puerta a más cambios es la de la Princesa Mary. La esposa del Príncipe Heredero ha dejado claro que sus hijos no estarán exentos de este tipo de determinaciones en el futuro. “Puedo entender que es una decisión difícil de tomar y una decisión muy difícil de recibir”, comenzó a decir Mary frente a los medios, “El cambio puede ser difícil y realmente puede doler. Pero esto no quiere decir que la decisión no sea la correcta. También miraremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento. Hoy en día no sabemos cómo será la casa real en la época de Christian, o cuándo comienza a acercarse la época de Christian”. Sus palabras resuenan con aquella decisión que se tomó en el 2016, cuando se estableció que solamente el segundo en la línea de sucesión recibiría una anualidad del Estado en su vida adulta.

