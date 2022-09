Las claves del nuevo golpe editorial contra Meghan y Harry

El fallecimiento de la Reina Isabel trajo consigo un sinfín de cambios y movilizaciones dentro de la Familia Real, y es que tal como sucede en las monarquías, ante la partida de la cabeza de la organización se dan todo tipo de movimientos para adaptarse al nuevo rey. En este caso, la llegada de Carlos III y el nombramiento de William y Kate como los nuevos Príncipes de Gales, no son los únicos aspectos que se dieron a solo unas horas del deceso, sino que se mantiene la interrogante sobre lo que pasará con el caso de los hijos de los Duques de Sussex, que podrían recibir los títulos de príncipes si así lo decidiera su abuelo. La presencia del Príncipe Harry y Meghan Markle en los funerales de Isabel II dio mucho de qué hablar, pero también abrió la puerta a las especulaciones, pues no se sabe si este acercamiento abrirá el camino a una reconciliación o si la inminente publicación de las memorias del hijo de Carlos III pondrá la estocada final a su relación. Ante esto, se da un nuevo golpe a los Sussex desde el mundo editorial con la publicación de un libro que no pasará desapercibido.

Desde su partida de Reino Unido, se han publicado una serie de libros que se enfocan en la vida de los Duques de Sussex, algunos de ellos como Finding Freedom, buscando contar su versión de los hechos, y más recientemente, Revenge, la publicación de Tom Bower que no ha dejado muy bien parada a Meghan. Ahora, apenas a unos días del fallecimiento de la Reina, han surgido los extractos de Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown escrito por el corresponsal de realeza Valentine Low. Si bien, en la publicación se trata la relación de los todos los miembros de la Familia Real británica con sus equipos de trabajo, es cuando se habla de Markle que se retoman a detalle aquellas acusaciones que surgieron durante el juicio que enfrentó con un grupo de tabloides británicos.

Ha sido a través de los extractos publicados por The Times que se ha sabido un poco más de lo que se abordará en esos capítulos. De forma más incisiva, en el libro se describe que: “El equipo de Harry y Meghan se haría llamar a sí mismo, el Club de Sobrevivientes de los Sussex”, explicando que los trabajadores comenzaron a sospechar que algunos movimientos de la Duquesa estaban destinados a ir preparando su partida. Como ejemplo de esto se pone el acercamiento de Meghan al departamento de Recursos Humanos sobre el descontento del que habló con Oprah, instancia que está creada para los empleados, no para los royals. También se hace referencia al trato que supuestamente tenían por parte de ella, y que no era uno al que estuvieran acostumbrados, una vez más haciendo referencia al bullying -negado por completo por el equipo de los Sussex- que ha sido ya investigado por el Palacio, pero del que no se conocerán los resultados. Tema que se reavivó con las imágenes de Meghan a las afueras de Windsor hablando con dos trabajadores del Palacio. En el libro, Harry tampoco queda bien parado en esta dinámica laboral.

Además de esto, se explica que los planes del llamado Megxit -término del que Harry se ha quejado públicamente-, se mantenían en total hermetismo, incluso dejando en la oscuridad a la niñera de su hijo sobre el viaje que hacían a Canadá a finales del 2019, solo informándole del destino hasta que se encontraban en el aire. Aunque se apunta a que Meghan dijo a un miembro de su equipo que no regresarían a Reino Unido, el resto de su personal no se enteraría de su decisión sino hasta una junta en el Palacio de Buckingham en enero del 2020.

Según reporta este libro, el Príncipe habría informado a su padre de su descontento con la vida que llevaban a través de un correo, pero habría intentado ver a la Reina en persona. En la publicación se especula que la imposibilidad de encontrarse con su abuela, simplemente echó más leña al fuego en el ya marcado distanciamiento de los Sussex, generando lo que se vio públicamente con su decisión de partir. El autor asegura que existieron negociaciones para determinar si era viable que los Sussex tuvieran cierta flexibilidad sin dejar sus posiciones, pero que habría sido la Reina quien habría determinado que a menos de que estuvieran dispuestos a aceptar las condiciones que tienen el resto de los royals senior, no podrían seguir representando a la corona.

Habrá que esperar hasta el 6 de octubre que se publicará el libro para conocer a profundidad los reportes que se hacen de las oficinas detrás del Palacio.

