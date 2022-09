Los detalles del traje de Sophie Wessex que no viste en el funeral de la Reina Al ser una de las más conmovidas ante la partida, Sophie quiso que cada pieza de su look rindiera un homenaje a su suegra

El funeral de Estado de Isabel II estuvo cargado de emociones y simbolismos. Guardando a detalle los protocolos correspondientes a una ocasión como ésta, no ha faltado también el aspecto humano, representado a través de distintos momentos de este día que pasará a la historia. Los Windsor cerraron filas para que, acompañados de mandatarios internacionales y representantes de las casas reales, pudieran despedir con los más altos honores a la monarca. Los hijos, nietos y hasta bisnietos de la Reina Isabel encabezaron esta despedida que se llevó a cabo entre Londres y Windsor, marcando el final de una era tras el cierre del reinado más longevo de Reino Unido. En medio del dolor que vivían, las mujeres Windsor fueron muy cuidadosas con su imagen, haciendo un gran esfuerzo, no solamente para no robar atención del momento que se estaba viviendo, sino también para poder rendir un sentido homenaje a Isabel II a través de su imagen. Ese fue el caso de Sophie Wessex, nuera de la monarca con quien tenía una profunda relación.

Desde que se dio la triste noticia, Sophie se dejó ver devastada ante su pérdida. Y es que es bien sabido que desde hace algunos años, la Reina tomó a Sophie de la mano para que pudiera adentrarse en su papel como parte de la Familia Real, y gracias a la cercana relación que la monarca tenía con ella, su esposo y sus hijos, el lazo que se formó fue inquebrantable. Fue así que la esposa del Príncipe Eduardo apareció en los distintos compromisos de la familia, no solamente viviendo su duelo, sino también apoyando a sus dos hijos, los nietos menores de la Reina, Lady Louise y el Vizconde Severn, que se veían visiblemente conmovidos.

Con esto en mente, ha sido especialmente simbólico el que Sophie hiciera un enorme esfuerzo para rendir honor a la memoria de su suegra durante el funeral de Estado, llevando piezas con un significado muy importante. El abrigo que llevó la Condesa de Wessex fue realizado por la firma Suzannah London, que compartió a través de su cuenta de Instagram que la pieza estuvo hecha en lana italiana con seda satinada complementada con bordados a mano de lilas del valle, las flores favoritas de la Reina, las cuales formaron parte de su ramo de novia. Las imágenes que publicaron dejan ver a varias costureras trabajando para que el diseño quedara a la perfección y estuviera a la altura del momento histórico en el que se vería.

Los complementos contaban su propia historia

Siguiendo con estos detalles, Sophie eligió un sombrero de jinete, recalcando el amor que la monarca tuvo toda su vida por los caballos, aspecto que también se vio resaltado en el look de la Princesa Charlotte a través de un histórico broche. Y hablando de estas joyas, Sophie eligió en broche en forma de fresas, las cuales se han dicho eran las frutas favoritas de la Reina, haciendo un guiño más hacia ella.

Por último, en un toque que tanto la Reina Camilla como Sophie quisieron hacer notar, se vio a la Condesa llevando un bolso de la firma Launer, la cual acompañó a la monarca con su inseparable bolsa durante las últimas décadas de su vida. En vez del modelo Traviata, que se veía comúnmente en Isabel II, sus dos nueras llevaron bolsos clutch de esta firma en un emotivo guiño. Curiosamente, al entrar al sitio de la firma se da el anuncio de que están teniendo una demanda fuera de lo regular, lo que hace pensar que más personas están siguiendo este ejemplo y quieren honrar la memoria de Isabel II a través de su imagen.

