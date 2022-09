El reencuentro público de George y Charlotte con su tío Harry Desde que el Príncipe partiera de Reino Unido en marzo del 2020, no se les había visto de forma pública juntos

El funeral de la Reina Isabel ha representado un acontecimiento histórico que será difícil de olvidar. Miembros de 22 casas reales, así como mandatarios de casi todos los rincones del mundo se desplazaron a Londres para poder dar un último adiós a la monarca que marcara una época. Los presentes apoyaban también a los familiares de la Reina, que se mostraban visiblemente conmovidos ante la partida de su madre, abuela y bisabuela. Con Carlos III encabezando la procesión, los 4 hijos de la Reina y sus tres nietos, realizaron distintas procesiones detrás del féretro, que después de la ceremonia en la Westminster Abbey fue trasladado a Windsor, en donde encontraría su última morada. Fue imposible no conmoverse al ver a la familia rota de dolor ante la partida de Isabel II. En medio de los Windsor ha destacado la aparición del Príncipe George y la Princesa Charlotte, que con 9 y 7 años respectivamente, dieron gala de una gran madurez para su edad, acompañando a sus padres para poder despedirse de su querida Gan Gan. El momento, ha servido también para un reencuentro público muy especial con su tío, el Príncipe Harry.

Al tratarse de una ocasión solemne, los hijos mayores de los Príncipes de Gales tuvieron una conducta intachable, manteniéndose en todo momento cercanos a sus papás -principalmente a Kate, mientras William estaba en las procesiones- y siguiendo al pie de la letra cada una de las instrucciones que recibían durante el servicio. Pero al ser tan pequeños, también se les veía curiosos sobre sus alrededores, sobre todo a Charlotte, quien no quitaba la mirada de algunos de sus familiares, entre ellos sus tíos, el Príncipe Harry y Meghan Markle.

Fue durante el servicio en la capilla de St. George, en Windsor, que por azares del mapa de invitados, Charlotte quedó sentada junto a su tío Harry. Aunque ante la sobriedad del evento no hubo grandes interacciones entre ellos, mientras la pequeña intentaba llamar la atención de su prima Savannah Phillips, que estaba sentada junto a Meghan, coincidió en miradas con Harry, que no dudó en regalarle una sonrisa. Previo a esto, los Príncipes de Gales y sus dos hijos mayores habían caminado frente a los Duques de Sussex a la salida de la Westminster Abbey en la primera ceremonia. Fue a las afueras de este recinto en el que se dio otro momento, cuando Charlotte buscaba la mirada de su madre, que Meghan no pudo resistir sonreír al ver lo animada que es su sobrina.

¿Desde hace cuánto no aparecían juntos en público?

Ha de recordarse que la última vez que aparecieron en el mismo lugar fue durante un partido de polo previo a que los Sussex dejaran Reino Unido en marzo del 2020, antes de esto, se les veía en ocasiones como el Trooping the Colour. Aunque Charlotte era pequeña en ese entonces, con apenas cinco años, su hermano George se sabía siempre tuvo una relación cercana con su tío. Cómo olvidar que durante la visita de los Obama a su residencia en el Palacio de Kensington, George preguntó muy sorprendido por qué su tío estaba tan serio y no jugando con él como acostumbraba.

A la partida de Harry de Reino Unido, no se tiene claro si se había reencontrado con sus sobrinos en privado, aunque los reportes locales apuntan a que esto no había podido ser, sino hasta ahora. El primer reencuentro público de los Gales con los Sussex se dio a las afueras de Windsor, cuando William invitó a su hermano y a su cuñada a acompañarlo con Kate a agradecer las atenciones de la gente. Unos días después, durante el cumpleaños de Harry, se dijo que los Príncipes se encontraron de coche a coche cuando William regresaba de dejar a los niños a la escuela, aunque no se sabe si iba apenas en camino y los llevaba con él.

