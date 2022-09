Cuándo y cómo será la ceremonia de proclamación del Rey Carlos III

Mientras el luto envuelve a todo el Reino Unido por el sensible fallecimiento de la Reina Isabel II, se ha puesto en marcha todos los protocolos para dar continuidad a la Corona británica como se ha hecho por generaciones. Menos de 24 horas después de que se anunciara el deceso de la monarca a los 96 años en el Castillo de Balmoral, el Palacio de Buckingham ha anunciado cómo será la ceremonia de proclamación como Rey de Carlos III. Se trata de un acto de suma importancia a nivel institucional, el cual antecede a la coronación, la cual se espera, tardará algunos meses en llegar debido al tiempo y los preparativos que requiere organizar un evento de tales magnitudes. Mientras tanto, se ha dado a conocer que el nuevo soberano británico será proclamado como tal este sábado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Según ha anunciado el Palacio de Buckingham, Carlos será proclamado este sábado a las 10:00 horas (04:00 a.m. hora del centro de México) por el Consejo de Adhesión, acto que tendrá lugar en los departamentos de Estado del Palacio de St. James de Londres. A esta esta ceremonia, que será grabada y retransmitida por televisión por primera vez en la historia, acuden los miembros del Consejo Privado, un grupo de parlamentarios y exparlamentarios de alto nivel, importantes funcionarios públicos, el alcalde de Londres y altos comisionados de la Commonwealth. Entre los asistentes se encuentran Camilla, Reina consorte, y el Príncipe William, quienes ingresaron en este organismo en el 2016. Se sabe que no todos los consejeros privados están obligados a asistir al Consejo de Adhesión y su ausencia no afecta al proceso constitucional para nombrar al nuevo Jefe de Estado.

VER GALERÍA

La ceremonia se divide en dos partes: en la primera, el Consejo Privado, sin la presencia del Rey (quien pertenece a este organismo) proclamará al nuevo soberano y aprobará formalmente varias órdenes, incluida la de proclamación. La segunda parte consiste en la celebración del primer consejo privado del Rey. Hará su declaración y firmará un juramento para defender la seguridad de la Iglesia en Escocia y aprobar las órdenes en consejo que faciliten la continuidad del Gobierno.

Tras el Consejo de Adhesión seguirá la proclamación de Carlos III como nuevo monarca, misma que será leída a las 11:00 horas (05:00 a.m. hora del centro de México) desde el patio de Friary Court, en el Palacio de St. James. La proclamación será leída por primera vez por el funcionario conocido como Rey de Armas, acompañado del conde mariscal, otros oficiales y sargentos de armas. Como es tradición, se leerá una segunda proclamación en la City de Londres, en la Royal Exchange (la antigua Bolsa de Londres) una hora más tarde (06:00 hora del centro de México). El horario para la proclamación de Carlos II será un poco distinto para Escocia, Irlanda del Norte y Gales, pues ahí se anunciará a las 12:00 horas (05:00 a.m. México) de este domingo.

VER GALERÍA

Se ha revelado que las banderas del Reino Unido ondearán a toda asta desde el momento de la proclamación principal en el Palacio de St. James y hasta una hora después de las proclamaciones realizadas en Escocia, Irlanda del Norte y Gales, como reconocimiento al nuevo Rey. Después, volverán a estar a media asta en señal de luto por la muerte de Isabel II.

La primeras palabras del Rey Carlos III tras el deceso de la Reina Isabel

La tarde de este jueves se dio a conocer por medio de un breve el fallecimiento de Isabel II en plena paz en su residencia en Balmoral. Momentos más tarde, Carlos, ya como nuevo soberano, emitió un mensaje en el que expresó su dolor y el de su familia por el deceso de la monarca. "La muerte de mi amada madre, la Reina, es un momento de gran tristeza para mí y todos los miembros de mi familia", iniciaba el escrito. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de una Reina querida y una madre muy amada. Sé que su perdida será enormemente sentida a lo largo del país, los reinos y la Commonwealth y por innumerables personas alrededor del mundo", agregaba. "Durante este periodo de duelo y cambio, a mi familia y a mí nos reconforta conocer el respeto y el gran afecto con el que ampliamente contaba la Reina", finalizaba el pronunciamiento, el cual marcó el inicio de una nueva etapa con Carlos III en el trono.

VER GALERÍA