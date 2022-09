Las dos entrañables visitas de la Reina Isabel a México

Con la noticia del lamentable fallecimiento de la Reina Isabel II quien, de acuerdo con el comunicado oficial de la Familia Real Británica, murió la tarde de este 8 de septiembre en Balmoral, su legado histórico marca el fin de una era. En sus más de 70 años en el trono, la Reina Isabel II, no sólo se convirtió en la monarca más longeva en la historia del Reino Unido, también fue quien más países visitó. Durante su reinado, la monarca viajó a más de 117 naciones, entre ellas, México país en el que estuvo en dos ocasiones; la primera, en 1975, durante el mandato de Luis Echeverría Álvarez y la segunda, en 1983, en el sexenio de Miguel de la Madrid. A lo largo de su historia como Soberana mantuvo una relación de amistad con el pueblo mexicano quien guarda entrañables recuerdos de las ocasiones que estuvo en nuestro territorio.

Fue el 24 de febrero de 1975 cuando la Reina Isabel II y su esposo, el Duque de Edimburgo, desembarcaron del Britannia en el Puerto Morelos, en Cozumel, Quintana Roo, ciudad en la que permanecieron muy poco tiempo ya que, casi de inmediato tomaron un avión que los trasladó a la Ciudad de México donde ya los esperaba el entonces Presidente Luis Echevería Álvarez. Para recibir a la Reina y al Duque, la capital se vistió de manteles largos para el recorrido que realizaron por el Zócalo Capitalino a bordo de un auto descapotable que les permitió sentir el cariño de los mexicanos que, a su paso, les lanzaban flores y ondeaban banderas de México y Reino Unido. En las imágenes que existen de aquel momento, se aprecia la emoción de la Reina y del Duque al sentir la cercanía de la gente.

Tras su inolvidable recibimiento en la Ciudad de México, la pareja real realizó una visita exprés, de 24 horas a Yucatán, hasta donde llegó en el entonces recién estrenado aeropuerto de Mérida donde una multitud la esperaba. A su paso por este Estado, la Soberana recorrió la ciudad maya de Uxmal en compañía del Presidente y del entonces Gobernador del estado, Carlos Loret de Mola Mediz. Fue durante esta visita en la que se captó la entrañable imagen de la Reina Isabel II maravillada con la zona arqueológica, uno de los recuerdos más especiales de su viaje a nuestro país. En su visita a la ciudad fue invitada a inaugurar el espectáculo de luz y sonido de Uxmal.

En Yucatán, la Reina y el Duque también visitaron la ciudad de Tizimín donde un grupo de más de 2000 niños mayas le cantaron God Save the Queen y Land of Hope and Glory, un gesto que la conmovió: “Es el mejor regalo que he recibido de Yucatán”, fueron sus palabras que, de acuerdo con el testimonio del gobernador, dijo la Reina. En aquella ocasión, también conocieron Monte Albán, en Oaxaca donde también participaron en la celebración nocturna de la Guelaguetza. En Guanajuato, posaron junto al monumento de El Pípila, obra del escultor Fernando Olaguíbel, fue en este estado donde la Reina tuvo la oportunidad de conocer más a fondo el arte y arquitectura del Estado. Fue el 1 de marzo cuando le dijeron ‘hasta pronto’ a México y abordaron su barco en el puerto de Veracruz.

Su última visita a México

Tras el éxito de su primera visita a nuestro país, 8 años más tarde, durante el mandato de Miguel de la Madrid, la Reina Isabel y el Duque de Edimburgo regresaron a suelo Azteca para cumplir con su segunda y última visita a México. En aquella ocasión, la pareja real llegó a bordo de un avión de la Fuerza Real Británica al aeropuerto de Acapulco, Guerrero, ciudad que se vistió de fiesta por su llegada. Después de ser recibida por el comité de bienvenida, la Soberana y su esposo, viajaron al puerto de Lázaro Cárdenas y días más tarde a Puerto Vallarta región que, en aquel entonces, era considerada el destino turístico más importante de nuestro país. Como última parada, la pareja real llegó a La Paz, ciudad que se convirtió en la última que pisó la Soberana quien, hace 39 años, se dejó conquistar por la riqueza cultural, gastronómica y arquitectónica de nuestro país.