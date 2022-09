Meghan Markle dice que era el ‘patito feo’ cuando era chica

Mientras los Duques de Sussex se encuentran en Alemania, después de haber visitado Reino Unido, en lo que ha sido su primer viaje de trabajo por Europa desde su partida de la Familia Real británica, de vuelta en casa se ha dado a conocer el tercer episodio de Archetypes, el podcast de Meghan Markle. Si en su primera entrega conversó con Serena Williams sobre la ambición y en la segunda con Mariah Carey sobre la palabra ‘diva’, ahora ha sido el turno de que Mindy Kaling converse con ella bajo el tema ‘El estigma de la solterona’. Esta vez, lejos de sus controvertidas declaraciones, Meghan ha decidido recordar su infancia. Como se ha podido ver en los otros episodios, esta plataforma ha sido un espacio para que la Duquesa pueda contar su historia, por lo que ahora ha querido recapitular sobre aquella época en la que ella misma se describe como el ‘patito feo’. También comentó cómo es que dejó de ser aquella niña tímida que no tenía amigos para compartir el recreo y se convirtió en una estudiante muy ocupada.

Todo comenzó cuando Mindy compartió que intenta dar un mensaje positivo a su hija, “Crecí sintiéndome siempre fea, con sobrepeso, diferente, así que con mi hija, siempre intento decirle que es hermosa, al punto en el que mi amigo BJ, es como ‘¡Le puedes decir otros halagos!’”. Cuando Meghan empatizó con la experiencia personal de la actriz, que confesó no se le decía muy a menudo que era hermosa, Mindy le preguntó si no era bonita cuando era niña: “¡No, Dios, no! El patito feo”, respondió la Duquesa.

“Miren, tal vez no (era) la belleza convencional, como es ahora, tal vez era vista como hermosa, pero (con) un enorme pelo rizado con frizz y un enorme espacio entre mis dientes”, empezó a describirse, “Era la inteligente. Por siempre…y después, simplemente como que crecí”. Cuando Mindy le dijo que siempre había tenido otra idea sobre ella, Meghan continuó explicando: “Nunca tuve a nadie con quien sentarme en el almuerzo. Era un poco solitaria y muy tímida, y no sabía en dónde encajaba”.

Las palabras de Meghan parecen lejanos a aquellos relatos de su experiencia escribiendo a una firma por un anuncio que consideró sexista o las muchas anécdotas de su época de estudiante, cuando comenzó a actual en el teatro del colegio. Y es que aunque así es como ella recuerda esta etapa, también explica cómo es que fueron cambiando las cosas para ella, “Fue como que después, comencé de, ‘me voy a convertir en la presidenta del club multicultural y la presidenta de mi clase y la presidenta de esto…y del club de francés. Y haciendo eso, tenía juntas en el almuerzo, así que no me tenía que preocupar por con quién me iba a sentar o qué haría porque siempre estaba ocupada”.

Sus sueños de los comics perfectos

Curiosamente, en su infancia, Meghan tomó la inspiración de un lugar muy particular: “Mi hijo no fue nombrado por los comics, pero me encantaban. Los coleccionaba”. La Duquesa ha abierto un poco más la puerta para conocer de su infancia, al explicar: “Estaba mucho sola cuando era niña, y leía mucho los comics de Archie…Siempre quise una vida perfecta, y los veías…lo romantizaba. Es parte de las cosas que te hacen tener esta idea de las cosas que quieres tener cuando crezcas”.

Eso sí, a pesar de romantizar la idea de Archie, Meghan tenía claro a quién se parecía más, “Soy mucho más Betty que Verónica, soy la inteligente, no la bonita, ¿y voy a conseguir al chico algún día? Todas estas cosas estaban envueltas en leer los comics de Archie y era aspiracional de alguna manera”. Por supuesto, hay un detalle que no pasó desapercibido: “Me gustan los pelirrojos y me gusta el nombre de Archie”.

