Meghan Markle: ‘Harry me dijo, ‘Perdí a mi padre en este proceso’’

Los nuevos proyectos de los Duques de Sussex los han vuelto a poner en el candelero, y es que después de su visita a Reino Unido para el Jubileo de Platino de la Reina, parecía que habían pasado unas semanas de calma antes de que regresara el oleaje. El Príncipe Harry retomó actividades en África, antes de participar en Vail en un partido de polo de caridad, mientras que Meghan Markle ha estrenado su esperado podcast con Spotify, Archetypes, con un primer episodio enfocado en la ambición. Si sus declaraciones en la hora de charla que tuvo con Serena Williams ya daban mucho de qué hablar, la entrevista que ha dado a The Cut como parte de la promoción sobre su nuevo proyecto lo ha hecho más y es que la Duquesa ha hablado sin reparo de todos los temas bajo el sol, desde su partida de Reino Unido hasta la espinosa relación que tiene con su padre.

Fue precisamente al tocar este tema que, ha dado una las declaraciones más resonantes de la entrevista. La periodista Allison P. Davis explica que, al ser cuestionada sobre su padre, Meghan aprovechó para dejar ver que la toxicidad de los tabloides había acabado con dos familias: “Harry me dijo, ‘Perdí a mi padre en este proceso’. No tiene que ser igual para ellos que lo que fue para mí, pero esa es su decisión”. Con estas palabras, queda claro que cualquier esperanza de reconciliación de puertas adentro desde aquellas declaraciones que Harry daba tanto en la silla de Oprah como en la serie que produjo con la conductora, está descartada. Solo unas horas después de que se publicara la polémica entrevista, Omid Scobie, autor de Finding Freedom, aseguró que había una confusión y que quien perdió la relación con su padre fue Meghan y no Harry.

Las palabras que se atribuyen a Meghan también vienen de la mano con su explicación sobre su partida de Reino Unido, dejando ver que buscaban conseguir sus propios recursos para alejarse de las críticas de los tabloides, a los que menciona en distintas partes de esta entrevista. “Solo con existir, estábamos alterando la dinámica de la jerarquía. Así que fue como, ‘Ok, está bien, vámonos de aquí. Felices de hacerlo’”, ha dicho, además de que, según la periodista encargada del reportaje, enlistó a un número de príncipes, princesas y duques a lo que se les ha permitido tomar este tipo de decisiones, “Eso, por alguna razón, no es algo que se nos fuera permitido hacer, aún cuando varios miembros de la familia hacen exactamente eso”.

A pesar de las especulaciones, Meghan explicó: “Es interesante, nunca he tenido que firmar nada que me restringa de habar. Puedo hablar de toda mi experiencia y he decidido no hacerlo”, cuando le preguntaron por qué, respondió que porque seguía sanando. Con estas palabras, llega la pregunta de si podría haber una reconciliación: “Pienso que el perdón es muy importante. Toma mucha más energía el no perdonar. Pero toma mucho esfuerzo el perdonar. En verdad he hecho un esfuerzo activo, especialmente sabiendo que puedo decir cualquier cosa”. Después de una pausa que es marcada en el texto -según contó la periodista, Meghan se dirige como en una serie, marcando los sonidos y las pausas en sus respuestas-, continuó: “Tengo mucho que decir hasta que ya no. ¿Te gusta eso? A veces, como dicen, los silencios son parte de la canción”.

La vida de mamá de Meghan

Para este reportaje, Meghan no solamente abrió las puertas de su casa en Montecito, sino que permitió que la acompañaran a recoger a Archie a la escuela, algo que según se explica en la pieza, no le sería posible en Reino Unido -aunque el resto de la Familia Real lo ha hecho durante décadas-. “Perdón, pero tengo un problema con eso. No me hace obsesionada con la privacidad. Me hace una madre fuerte y buena protegiendo a mi hijo”, ha dicho. Como ha sucedido en el resto de sus proyectos, ha habido apariciones del resto de la familia, con Archie siendo el primero en intervenir durante la entrevista de su madre, un amistoso Harry contando a la reportera sobre los arreglos que están haciendo a la casa y dejando claro que su esposa podría ser una modelo, y una pequeña Lili que acompañada de su nana puso a todos a bailar con tal de hacerla sonreír.

