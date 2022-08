Meghan Markle: ‘Solo por existir estábamos alterando la dinámica de la jerarquía’

Estos han sido días muy ocupados para los Duques de Sussex, mientras que el Príncipe Harry realizó el viaje a África para apoyar a algunas organizaciones y a su regreso a Estados Unidos apareció en Vail, Colorado, en un juego de polo de caridad, Meghan Markle ha estrenado su esperado podcast Archetypes con Spotify. En medio de gran expectativa, se presentó la charla de una hora que la Duquesa tuvo con su amiga, Serena Williams, sobre la ambición. Pero la producción del podcast no para en estas conversaciones, sino que también es necesario hacerle promoción, por lo que en una ocasión pocas veces vista en los últimos años, Meghan ha dado una entrevista para The Cut, posando para un largo reportaje en el que toca distintos puntos de lo que ha vivido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La imagen que no habíamos visto de Meghan Markle y Serena Williams

Meghan Markle detalla en primera persona el incendio que hubo en la habitación de Archie durante el viaje que lo cambió todo

Por supuesto, uno de los puntos más comentados sobre esta entrevista, ha sido lo que ha dicho sobre su partida del Reino Unido y de su posición dentro de la Familia Real británica, y es que según describe, no querían hacer nada fuera de lo común. Su idea era buscar sus propios ingresos, ante las críticas que estaban recibiendo en los tabloides, y en sus palabras 'acabar con el ruido'. “Solo con existir, estábamos alterando la dinámica de la jerarquía. Así que fue como, ‘Ok, está bien, vámonos de aquí. Felices de hacerlo’”, dijo, según la publicación levantando las manos como dándose por vencida. En el reportaje se relata que Meghan enlistó a un puñado de príncipes, princesas, y duques que han logrado tener el acuerdo que querían: “Eso, por alguna razón, no es algo que se nos fuera permitido hacer, aún cuando varios miembros de la familia hacen exactamente eso”. Cuando se le preguntó por qué piensa que fue así, con todo y un gesto con los ojos respondió: “¿Por qué crees que haya sido?”. En esta entrevista se dice que gran parte de sus dificultades en Reino Unido vinieron más por su nacionalidad, que por su raza, asunto que ha sido ampliamente reportado desde hace algunos años.

La casa familiar, el escenario del encuentro

Según describe Allison P. Davis, quien estuvo a cargo de la conversación, el encuentro se dio en su residencia de Montecito, enmarcado en un ambiente familiar y es que como ha sucedido en todas las intervenciones de este tipo para la Duquesa se contó con la aparición espontánea de un miembro de la familia, en este caso no fue Harry -como se acostumbra- sino Archie quien entró a saludar a su mamá mientras comenzaban la entrevista. Por supuesto, no ha faltado un breve saludo al Príncipe en algún momento de la entrevista. La periodista describe la casa que Meghan ha dejado claro, no quería ni ver porque no podían costearla, pero en cuanto la visitaron, quedaron prendados de ella y sus nuevos contratos les permitían pagar por ella, eso sí, Harry le dejó claro que siguen arreglando algunas cosas en ella.

Durante la entrevista, Meghan describió cómo aún sin conocer a Tyler Perry, después de que él le ofreciera su apoyo al enterarse de su compromiso, decidió buscarlo cuando se encontraban en Canadá al haber salido de Reino Unido en marzo de 2020. “A veces le puedes contar la historia de tu vida a un extraño en un avión en vez de a la gente que es más cercana para ti”, reflexionó. Fue en ese momento, cuando el productor les ofreció una de sus propiedades en California, ante de que encontraran su propio hogar.

VER GALERÍA

De forma muy curiosa, la periodista describe una particularidad de Meghan en el artículo y es que dice que pareciera que tiene a un productor del reality show The Bachelor en el cerebro, pues en algún punto le sugirió cómo transcribir los sonidos guturales que hacía cuando no tenía palabras para responder a una pregunta.

Quién es la glamurosa mujer que captó las miradas en el partido de Harry

Contar su propia historia, con todo y la responsabilidad que conlleva

Meghan ha dicho que aunque se ha alejado de su posición oficial en la Familia Real, debe seguir teniendo en mente la responsabilidad de su papel, “Es importante ser considerado acerca de eso, incluso en la entrevista de Oprah, estaba consciente del hecho de que hay niñas pequeñas que me conocen y es como, ‘Oh por Dios, es una princesa de la vida real’. Las veo y solo pienso, ‘Tienes el poder dentro de ti de crear una vida más grande que cualquier cuento de hadas que hayas leído’, y no pienso eso en términos de ‘Puedes casarte con un príncipe algún día’. Sino que puedes encontrar amor. Puedes encontrar felicidad. Puedes enfrentarte a lo que puede sentirse como el obstáculo más grande y después, puedes volver a encontrar la felicidad”.

Al ser cuestionada sobre la producción que están realizando con Netflix, Meghan ha dicho que tratará de: “La parte de mi vida que no he podido compartir, que la gente no ha podido ver, es nuestra historia de amor”. Poéticamente, Meghan recordó las palabras de su discurso de bodas, cuando dijo que el amor gana sobre todas las cosas, “Espero que ese sea el sentimiento que la gente sienta cuando vea cualquier contenido o los proyectos en los que estamos trabajando”.

“Cuando los medios de comunicación han creado una historia alrededor de ti, es muy lindo poder contar tu propia historia”, dice la Duquesa que acaba de estrenar su podcast Archetypes. Aunque el podcast no estaba planeado para ser su primer proyecto en esta nueva etapa, está feliz de que así sea: "Es tan real. Me siento diferente. Me siento más clara. Es como si estuviera encontrando mi propia voz -no encontrarla. He tenido mi voz desde hace un tiempo, pero poder usarla".

VER GALERÍA