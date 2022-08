Quién es la glamurosa mujer que captó las miradas en el partido de Harry

Después de su inesperada visita a África la semana pasada, el Príncipe Harry está de vuelta en Estados Unidos, pero esto no significa que haya podido volver a casa, pues su presencia era requerida en Aspen, Colorado, por una buena causa. La agenda de Harry parece estar especialmente ocupada en estas semanas, justo antes del viaje que emprenderá a Reino Unido y Alemania a principios de septiembre. Después de pasar unos días en distintos países de África, como parte de las acciones que realiza con sus caridades, el Príncipe ha vuelto a subir a su caballo en Estados Unidos para participar en la Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2022, un partido con fines benéficos para la organización que fundó desde hace varios años. Aunque en esta ocasión, Meghan Markle no realizó el viaje con él, hubo otra estilosa mujer que captó todas las miradas y con quien Harry compartió risas y confidencias, se trata de Delfina Blaquier, la esposa de Nacho Figueras, gran amigo y compañero de equipo del Príncipe.

Unas horas antes del partido, Delfina compartió una fotografía en la que se le ve junto a los Duques de Sussex, escribiendo: “¡Tan emocionada por este día! Dar de vuelta, ayudar a otros, abrazar amistades y empoderar a nuestras generaciones más jóvenes. En verdad los invito a seguir a Sentebale. La Sentebale ISPS Handa Polo Cup se lleva a cabo anualmente y sirve como el momento más grande de recaudación de fondos para que la caridad avance en su misión para ayudar a gente joven alrededor de Lesoto y Botsuana”. Al final del mensaje, Delfina adelantaba que Meghan no haría el viaje a Colorado, agregando: “M, te vamos a extrañar hoy”.

A lo largo de los últimos años, tanto Nacho como Delfina han sido grandes aliados del Príncipe Harry y Meghan. El Duque y el también modelo se conocieron hace años a través de su pasión por el polo y las actividades altruistas, por lo que los argentinos no faltaron en la lista de invitados de la boda real. Desde entonces, la amistad ya no es solo entre Harry y Nacho -uno de sus más férreos defensores-, sino también entre sus esposas. No es raro ver a Delfina con Meghan en las esquinas del campo apoyando a sus maridos cuando coinciden en algún partido.

El look de Delfina

Tal como Nacho, Delfina es conocida por su estilo y elegancia, siempre luciendo espectacular en cada una de sus apariciones, por lo que no ha sido una sorpresa que en este partido las miradas se posaran en ella, como la principal porrista del equipo de su marido y el Príncipe. La argentina suele apostar por la comodidad sin sacrificar la sofisticación cuando se trata del campo de juego. En esta ocasión se le vio llevando un veraniego vestido estilo columna con escote tipo tank top, en tejido canalé color crema, que se podía conseguir originalmente por 294 libras esterlinas (alrededor de $6,896 pesos mexicanos), pero que en rebaja, actualmente cuesta solamente $3,865 pesos mexicanos. Curiosamente, a Delfina solamente se le vio de frente, pero el diseño cuenta con una sensual espalda descubierta con un escote profundo.

Delfina combinó este sensual diseño con unas sandalias de la firma favorita de la Duquesa de Cambridge, se trata de un par de piso modelo Bijoux de Gianvito Rossi en dorado, que se pueden conseguir por 875 dólares (aproximadamente $17,426 pesos mexicanos). Como complemento llevó un bolso Dionysus jumbo GG de Gucci y no podía faltar un sencillo sombrero que la protegía del sol en el campo.

