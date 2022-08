El espectacular conjunto de rebaja que Rania de Jordania eligió para su retrato de cumpleaños

Faltan todavía unos días para que Rania de Jordania celebre sus 52 años, pero ella ha querido adelantarse ya con un especial posado con el que conmemorará este próximo 31 de agosto. Y es que la Corte Hachemita se encuentra pasando un momento inmejorable. Apenas hace unas semanas, la familia tomaba por sorpresa anunciando el compromiso de Iman, la segunda hija de los Reyes, con Jameel Alexander Thermiotis, algo que fue ampliamente celebrado por su pueblo, sin imaginar que había una buena nueva por venir. Y es que no será solamente una boda real la que se celebre en Jordania en los próximos meses, sino dos, pues el Príncipe Heredero, Hussein, ha dado a conocer su propio compromiso con la joven arquitecta Rajwa -que no solamente contraerá matrimonio con el primogénito de los Reyes, sino que se convertirá en la heredera de la Reina-. Nadie se ha mostrado más orgullosa de estas dos noticias que la propia Rania, que está viendo a sus hijos crear su propia familia.

En medio de esta felicidad, la Casa Real Hachemita ha compartido los retratos con los que se celebrará el cumpleaños 52 de Rania, y los amantes de la moda no han podido evitar poner especial atención en cada uno de sus looks. Que si uno de los sacos que lleva en azul marino ha recordado mucho a una de las piezas del clóset de Letizia de España, el conjunto que ha acaparado todas las miradas es un vistoso juego en color mostaza.

Se trata de un juego de blusa y pantalón en satín texturizado de la colección Pre-Fall 2021 de Erdem. La blusa es del modelo William y cuenta con algunas de las características favoritas del clóset de Rania, con un cuello dramático alto con un semi foulard, mangas abullonadas con puños y un cinturón que enfatiza la figura. Se puede conseguir en rebaja por 692.76 dólares (aproximadamente $13,802 pesos mexicanos). El pantalón a juego es el modelo Hortencia con tiro alto y piernas amplias, también se encuentra en rebaja a 683.77 dólares (alrededor de $13,623 pesos mexicanos). Ambas piezas todavía se encuentran disponibles en algunas tallas, haciendo de este conjunto una opción ideal para una ocasión especial.

Este look se lo habíamos visto antes a Rania durante su visita a Qatar en octubre del 2021, por lo que no se sabe si se trata de un posado nuevo o una fotografía tomada en aquella ocasión, aunque la gran pista podría ser el brazalete dorado que llevaba el año pasado que no se ve en la imagen que se ha difundido.

Una herencia de estilo

Mientras que Rania no ha tenido reparo en compartir con sus seguidores de Instagram la emoción que la embarga ante el anuncio del compromiso de sus hijos, en el caso de su futura nuera ha querido ir un paso más allá. Y es que la mirada curiosa de los seguidores de su estilo no pudo evitar notar que en algunas de las emocionantes fotografías del compromiso del Príncipe Hussein y Rajwa, se ha visto a la joven llevando algunas de las prendas de su futura suegra.

Un cinturón y unos aretes, específicamente, fueron las piezas conocidas del guardarropa de Rania de Jordania que hicieron una aparición en estas fotografías que han cobrado un especial significado dentro de la familia. Y es que ahora queda claro que Rajwa no solamente será la sucesora de Rania en su posición, sino que también comparten el cariño y estilo.

