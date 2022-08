La imagen que no habíamos visto de Meghan Markle y Serena Williams

En medio de gran expectativa se estrenó el primer episodio del nuevo podcast de Meghan Markle, Archetypes. Después de casi dos años de que se anunciara el contrato que los Duques de Sussex habían firmado con Spotify, por fin ha visto la luz el primer proyecto que han realizado para la plataforma -fuera de aquel especial de navidad en el que se escuchó la voz de Archie por primera vez-. El tema que se puso sobre la mesa fue la ambición y la primera invitada se trató de Serena Williams, quien es sabido mantiene una amistad con la Duquesa desde antes de que conociera al Príncipe Harry. Como han contado en alguna ocasión, se conocieron en un evento de caridad en el 2014, cuatro años más tarde, Serena estaría invitada a la boda real y también formaría parte del exclusivo baby shower que se preparó en Nueva York cuando Meghan esperaba a Archie. Sorprendentemente, aunque se sabía de su amistad, no se habían visto fotografías de Meghan y Serena posando juntas, desde aquellas tomadas cuando se conocieron en el 2014, sino hasta ahora.

Ha sido la galardonada tenista quien ha tomado la iniciativa de compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve con su pequeña hija Olympia en brazos, acompañadas por la Duquesa. “¡Me encantó hablar de tantos temas importantes con mi querida amiga Meghan como su primera invitada en Archetypes para Spotify! Ya está disponible y vale la pena escucharlo, especialmente si eres ambicioso”, se lee en el mensaje que enmarcó con un corazón en su cuenta de Instagram.

Aunque según el audio del programa, las amigas se reunieron en la casa de los Sussex en Montecito para grabar el episodio -lo que se intuye por la aparición de Harry-, hasta el momento no se han visto imágenes de las dos juntas en este momento y la imagen que Serena ha querido compartir fue capturada en otra ocasión. Todo apunta a que se tomó en el Abierto de Tenis de Estados Unidos del 2019, cuando Meghan hizo acto de aparición en las gradas para apoyar a su amiga en el partido.

Se trataba de una ocasión especial, Serena se disputaba la final femenil en Nueva York, por lo que Meghan hizo el viaje en solitario para poder acompañarla. En la foto que ha compartido la tenista se ve a Meghan en el shirt dress de mezclilla de J Crew que llevó aquel día con un suéter modelo Juliette de la misma firma por encima de los hombros, lo que hace pensar que fue tomada en aquella aparición, de la que no quedaba registro que hubieran tenido la oportunidad de verse, sino hasta ahora.

Serena Williams toma la 'difícil decisión' de retirarse para volcarse en su familia

Meghan y Serena hablaron de su amistad

Aunque las famosas discutían el tema de la ambición, Meghan decidió compartir distintas experiencias personales, así como hablar un poco más de la relación que tiene con Serena. “En nuestra amistad, has tenido que ver cosas que se han dicho que me representan erróneamente, pero tú has experimentado tras puertas cerradas el dolor por el que estoy pasando. Lo que pienso que es tan interesante es que, aunque eso está en el escenario global, no sé si se sienta muy diferente para cualquier mujer. Si estás en un pueblo pequeño y ves a alguien decir algo de tu mejor amiga que es completamente falso, ¿cómo se siente? El pensar esto, como arquetipos, pero es el tipo de cosas que tú y yo hablamos tanto, estas cajas y estas etiquetas, las cosas que han dicho de las dos y que hemos sido testigos que se dicen de la otra”.

