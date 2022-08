En un vuelo comercial y llevando un estiloso look, así fue captada Kate con sus hijos

Los Duques de Cambridge y sus hijos se encuentran en el centro de las miradas, después de que se confirmara que los rumores eran ciertos, se encuentran mudándose a Windsor, en donde vivirán solo a unos minutos de la Reina Isabel y donde podrán tener una vida más hogareña de la que disfrutaban en Londres. El Adelaide Cottage ha sido el lugar seleccionado para su nueva casa, en la que no podrán contar con un equipo a su servicio dentro de las instalaciones, también se ha elegido ya un colegio para los niños, que como ya se sabe asistirán a la Lambrook School de Berkshire. Con todos estos cambios en puerta, hay una tradición a la que la familia no ha querido faltar, las vacaciones con la Reina en Balmoral. Aunque los royals no suelen dar a conocer dónde pasan su tiempo libre, una usuaria de Tiktok documentó el encuentro que tuvo con la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, sus hijos Charlotte y Louis, y su niñera, María Teresa Turrión Borrallo en un vuelo comercial camino a Escocia.

Lejos de los jets privados que tan populares son para las celebridades, una vez más, los Cambridge han dejado claro que lo de ellos es aprovechar los vuelos comerciales, en los que se les ha visto en más de una ocasión. Según narró la usuaria de Tiktok, la Duquesa y sus hijos se sentaron solamente dos filas delante de ella y todo transcurrió en la normalidad, con Kate sonriendo a los pasajeros cuando tenía que pararse a buscar la iPad que los Principitos usaron durante el vuelo. También compartió que los pasajeros fueron muy respetuosos, nadie tomando fotos y video dentro del avión, aunque claro, había cierta expectación en el ambiente.

En el video que se puede ver en la popular plataforma, aparece Kate de la mano con Charlotte bajando del avión, con María Teresa llevando de la mano a Louis, mientras un solo elemento de seguridad caminaba detrás de ellos. Cada uno de los pequeños llevaba su propia mochila y no perdía el paso para llegar a casa de la abuela lo antes posible.

El look de Kate

Aunque no se trataba de un evento público, las miradas no dejaron de posarse sobre el look de Kate, quien es conocida por ser una de las mujeres más estilosas del mundo, algo que quedó claro en esta aparición. Lejos de los reflectores y en su completo papel de mamá, parecería que la Duquesa podía recurrir a una versión más mundana de su guardarropa, pero esto no fue así.

A pesar de que apenas se le alcanza a ver de espaldas, los seguidores del estilo de Kate no han tardado en reconocer algunas de las piezas que lleva puestas. Se le ve con un maxidress en verde, prenda que parece es su favorita cuando se encuentra en la privacidad con su familia, pues se le ha visto llevando este tipo de vestidos en otras ocasiones cuando las cámaras indiscretas la captan en estos momentos. Lo combinó con su blazer de lana escocesa -muy a tono con su destino- de la firma Really Wild, que le vimos estrenar en el 2021.

A juego con el estampado de su saco, Kate llevó sus zapatos de tacón bajo modelo Avery de J. Crew que le vimos por primera vez en octubre del 2016. Para acabar el look de turista, la Duquesa llevaba lentes oscuros -probablemente de Ray-Ban, que suelen ser sus favoritos-, y una sencilla bolsa al hombro de Smythson modelo Camera Bag de $14,000 pesos mexicanos, que pocas veces se le ve en público.

