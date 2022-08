Meghan Markle estrena su podcast con Serena William como invitada

El esperado primer podcast de los Sussex con Spotify ha llegado y tal como se había anunciado, se trata de una producción encabezada por Meghan Markle bajo el nombre de Archetypes. Aunque fue hace casi dos años cuando se anunció el contrato millonario entre los Duques y la plataforma, únicamente habían colaborado en un pequeño programa especial navideño en el que se escuchó la voz de Archie por primera vez. El año pasado, se anunció que llegaría este nuevo programa y ha sido hasta ahora que se ha estrenado y se ha hecho por la puerta grande. Y es que Meghan, tal como anunciaba, se haría acompañar de mujeres que destacaran en distintos ámbitos, y qué mejor que comenzar con su amiga, Serena Williams, que recientemente anunció que está próxima a retirarse de las canchas de tenis en las que se coronó de forma magistral. Fue así que las amigas tomaron los micrófonos y decidieron discutir sobre la ambición femenina, un tema en el que Meghan aprovechó para responder a sus detractores.

“No recuerdo, personalmente, haber sentido que había una connotación negativa detrás de la palabra ‘ambición’ hasta que empecé a salir con mi ahora marido. Y, aparentemente, la ambición es una terrible, terrible cosa, para una mujer, de acuerdo con algunos. Así que como he sentido la negatividad detrás de ella, es muy difícil dejar de sentirlo. No puedo dejar de verlo, ni tampoco millones de niñas y mujeres que se hacen más pequeñas -tan pequeñas- de forma regular”, se escuchó decir a la Duquesa en este capítulo que se tituló La Idea Equivocada de la Ambición y tuvo una duración de casi una hora.

Meghan volvió a recordar aquella anécdota en la que siendo una niña decidió escribir a Procter & Gamble para quejarse sobre un anuncio que le pareció poco atinado. “No soy católica, ni me criaron católica. Pero, como un año después de escribir mi carta, comencé a estudiar la secundaria en (la escuela) Immaculate Heart. Me quedé ahí en la preparatoria. Estuve ahí por seis años. Y la ideología feminista permeó en casi cada aspecto de mi educación. Es correcto decir que en cada aspecto de mi vida. Este mensaje para mí y mis compañeras era claro: nuestros futuros como mujeres jóvenes no tenían límites. Ambición. Bueno, ese era el punto de todo”, explica.

Su especial invitada

Sobre las mujeres que tendrá en el programa, Meghan explicó: “Quería hablar con alguien que personificara el espíritu de ambición para ver qué piensa de la palabra y la connotación, y cómo muchas otras etiquetas que afectan a las mujeres la han afectado también”. En el podcast que busca cierta intimidad, se escucha al Príncipe Harry halagando el peinado de Serena, dejando ver la cercanía que hay de la atleta con la pareja, y es que ha de recordarse que Meghan ha contado que se conocieron en un evento de caridad hace varios años, lo que después derivó en la presencia de Williams en la boda real y en la organización del baby shower de Archie en Nueva York.

Sobre el tema que estaba en la mesa, Serena dijo: “A menudo, las mujeres son puestas en estas diferentes cajas cuando somos ambiciosas, o cuando tenemos metas o cuando alcanzamos nuestras metas, es una connotación negativa en cómo alcanzamos nuestras metas”. Serena también habló sobre el balance que ha tenido que hacer entre la maternidad y su carrera profesional. Con el anuncio reciente de que se retirará de las canchas, la tenista recordó durante la charla algunos duros momentos en su carrera como el Abierto de Francia, cuando la pequeña Olympia -su hija de cuatro años- se rompió la muñeca, “De alguna manera logré ganar, pero estaba emocionalmente agotada”.

