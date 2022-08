Los cuatro looks de la prometida del Príncipe Hussein de Jordania que marcan su estilo

La noticia llegó por sorpresa, pero con una enorme emoción, el Príncipe Hussein, heredero al trono jordano, contraerá matrimonio. Las imágenes con las que Rania de Jordania daba a conocer la buena nueva, dejaban ver a su hijo completamente enamorado de una espectacular joven, que aparentemente, no solamente será su sucesora en el futuro, sino también mantendrá el estilo que tanto ha distinguido a la reina consorte. Rajwa, de 28 años, nació en Arabia Saudí y estudió arquitectura en Nueva York, en la Universidad de Syracuse. No se tiene muy claro cómo es que los enamorados se conocieron o cuándo comenzaron su relación, pero las imágenes los dejan ver completamente enamorados y listos para dar este importante paso. Y es que el compromiso de Rajwa no es solo con su futuro esposo, sino también con el pueblo jordano, a sabiendas de que Hussein es el primero en la línea de sucesión. El interés por la joven no ha sido una sorpresa, y tampoco el que los amantes del estilo ya hayan puesto los ojos sobre los looks que se le han visto a través de las imágenes de su compromiso.

En el primer vistazo que se le ha visto, ha lucido un traje muy tradicional de la región. Se trata de un abaya -un vestido a modo de bata, muy popular entre los países musulmanes- en blanco con detalles dorados que iban a juego con el cinturón -con historia propia, al tratarse de una pieza de Rania- y contrastaban con un vestido en verde, de Orient 499, firma libanesa que trabaja de la mano con artesanos. Según @royalfashionpolice, la pieza es de la colección del 2013, lo que bien podría implicar que tiene un significado especial para hacer una aparición en este día inolvidable. Dejando clara su afición por la moda, Rajwa lo combinó con unos zapatos slingback de tacón de Chanel en dorado con negro. La melena con rizos perfectamente marcados fueron el toque final de este look que daría la vuelta al mundo con las imágenes de la noticia.

El segundo look que llamó mucho la atención fue la del posado que protagonizó con su futuro esposo y es que todo apunta a que Rajwa se inspiró en la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, llevando un vestido en el mismo color que el que usó la esposa del Príncipe William en sus fotografías de compromiso. En esta ocasión, la joven eligió un vestido modelo Georgette en azul de Costarellos de 895 euros (alrededor de $17,925 pesos mexicanos). Como complementos, además de su espectacular anillo de diamantes, llevó una gargantilla a juego.

En un guiño más a su suegra, en otra de las fotografías en las que posó para dar esta buena nueva, se vio a Rajwa en un diseño de cuello alto y mangas abullonadas, apostando por el dramatismo que tanto se ve en el clóset de Rania, en esta ocasión en un diseño de Andrew Gn en crudo de $51,948 pesos mexicanos. Para lucir el cuello al máximo, Rajwa llevó la melena completamente recogida en una cola alta -sin faltar los discretos rulos-, peinado que dejaba ver a la perfección sus aretes colgantes.

Dejando ver su gusto por la moda, en una de las imágenes más casuales, se pudo ver a la chica con una blusa blanca de Sara Roka, combinada con una vistosa falda modelo Ariza con un estampado estilo acuarela multicolor, de la misma firma. Combinó este look con unos tacones bajos Vlogo de Valentino en azul. El toque final de este look lo dieron unos aretes en silueta de plumaje de Stephen Webster, los cuales te pueden parecer conocidos, pues son del joyero personal de Rania de Jordania.

