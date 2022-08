La visita sorpresa -y en solitario- del Príncipe Harry a Mozambique

Apenas hace unos días se daba a conocer que el Príncipe Harry y Meghan Markle regresarían a Reino Unido mucho antes de lo pensado después de su visita por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel hace algunas semanas. La pareja planea realizar un viaje a Reino Unido y a Alemania para hacer acto de presencia en eventos de las distintas caridades que apoyan. Lo que nadie esperaba es que el Príncipe emprendiera su propio viaje en solitario antes de que esto pasara. Y es que según se reporta, Harry ha pasado tres días en una visita sorpresa y en solitario a Mozambique, en el continente que tiene una posición muy privilegiada en su corazón. Como él mismo ha narrado, fue África en donde se refugió tras el fallecimiento de su madre y con el paso de los años, Mozambique fue la tierra en la que realizó distintas visitas, sobre todo para trabajar de la mano con una caridad que era cercana al corazón de Diana.

Según reporta el Dailymail, el Príncipe se hospedó en el exclusivo resort Vilanculos Beach Lodge. El sitio web de este hotel lo describe como el lugar perfecto para relajarse, además de ofrecer todo tipo de actividades como el buceo, snorkel y la pesca. El tabloide británico, con el que los Sussex se han enfrentado en más de una ocasión, apunta a que el Príncipe habría volado vía Londres, llegando al aeropuerto de Heathrow el domingo para hacer una conexión a Johannesburgo, camino a su destino final, probablemente tomando el vuelo de una hora para dirigirse a la capital de Mozambique. El exclusivo hotel en donde se ha hospedado Harry está a 700 km de Maputo, por lo que un cuarto vuelo no queda descartado en esta odisea para llegar al lugar en donde se encontraría por lo menos durante los últimos tres días.

Imágenes compartidas en redes sociales, han dejado ver al Príncipe recorriendo algunas atracciones turísticas en este viaje, aparentemente acompañado de un grupo de amigos e incluso, se apunta a que tuvo una charla con el presidente de la asociación de turismo de la región. En el par de imágenes que corren de él en este lugar, se le ve en su versión más relajada con bermudas, playera polo, tenis y gorra, dejando ver que no se encontraba en algún compromiso que le requiriera mucha formalidad.

Según The Sun, un vocero del Duque, habría señalado que se encontraba recibiendo a un grupo de oficiales estadounidenses, conservacionistas y filántropos mientras recorrían algunas áreas protegidas de la zona. El mismo tabloide apunta a que el presidente de la asociación de turismo señaló que el Príncipe había visitado en su capacidad de presidente de la African Parks Network.

La cercanía de Harry con África

En sus propias palabras, Harry ha compartido que en África encontró un refugio cuando su madre murió, por lo que comenzó a hacer visitas más frecuentes al continente, y en el 2010 realizó un viaje específicamente a Mozambique para integrarse a The Halo Trust, una caridad con la que también participó Diana de Gales, encargada de combatir las minas que se encuentran enterradas en este territorio.

“Desde la primera vez que visité África a los 13 años, siempre he encontrado esperanza en el continente. De hecho, por la mayor parte de mi vida, ha sido mi salvación…Es en donde más cerca me siento de mi madre y busqué consuelo después de que ella muriera, y en donde he encontrado un alma gemela en mi esposa”, dijo hace unos días en las Naciones Unidas, haciendo referencia al viaje que realizó con Meghan a este continente antes de casarse. Es tal el significado de esta tierra para Harry que al crear el anillo con el que se comprometería con su esposa, quiso incluir diamantes de esta región.

