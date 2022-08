La romántica felicitación de Edoardo Mapelli Mozzi a la Princesa Beatriz

La Familia Real británica no ha parado por celebraciones, pareciera que varios de los cumpleaños de sus miembros se dan alrededor de la temporada de verano, encabezados por la Reina Isabel que celebra su festejo público en junio. Después de su magnífico Jubileo de Platino, en el que se pudo ver a los Windsor al completo, los aniversarios no se han detenido, con el Príncipe George siendo uno de los homenajeados. En esta ocasión ha sido el turno de la Princesa Beatriz, que cumplió 34 años en un gran momento personal -ajeno a las polémicas que rodean a sus padres-, después de haber contraído matrimonio y convertirse en madre. Pareciera que sus 30s han sido los mejores años de Beatriz hasta ahora, dejándose ver más segura de sí misma y más cómoda con su papel en la mirada del ojo público. Completamente entregada a su papel de esposa y madre, Beatriz se encuentra disfrutando de una nueva etapa en la que también se le ve apoyando públicamente a su abuela en algunos compromisos en los que se ha requerido su presencia.

En medio de esta celebración, quien quiso compartir públicamente su mensaje de felicitación ha sido su marido, Edoardo Mapelli Mozzi. Con una imagen espontánea de su mujer, en lo que parecen ser unas vacaciones -y bien podría tratarse de la visita a Estocolmo, por el escenario de fondo-, Edo escribió en su cuenta de Instagram: “Eres la mejor esposa del mundo. Junto a esto, eres la mejor mamá del mundo. Te amamos tanto. Feliz cumpleaños mi amada”. Aunque desde que comenzaron su romance en el 2018 siempre se les ve muy enamorados, la realidad es que este tipo de declaraciones de amor son reservadas de puertas adentro, por lo que ha sorprendido ampliamente que el empresario italiano decidiera tomar la iniciativa de compartir su mensaje, algo que ha sido ampliamente celebrado por los amigos de la pareja que decidieron comentar la publicación.

Quien no podía faltar en este festejo ha sido la Princesa Eugenia, que con un mensaje más discreto, pero una serie de fotografías inéditas de las hermanas en los últimos meses, quiso celebrar este día. “Feliz cumpleaños a mi especial hermanita mayor. Te amo tanto”, escribió junto a algunas imágenes, entre las que destaca el posado de las hermanas York con su prima, Zara Tindall, en lo que se presume fue el almuerzo de la familia durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina, apenas hace algunas semanas.

Los otros guiños de Edoardo a su mujer

Aunque los royals regularmente no tienen redes sociales personales, gracias a su posición no senior dentro de la familia, las hermanas York pueden entrar dentro de las excepciones, como es el caso de Eugenia. Este es el mismo caso de Edoardo, quien aunque últimamente suele acompañar a Beatriz en algunos eventos, tiene su propio trabajo y no es parte de los miembros que sirven activamente a la corona. A pesar de esto, el italiano suele ser muy discreto cuando de sus redes se trata, enfocándolas principalmente a su negocio inmobiliario, aunque de vez en cuando se da algunas licencias, que suelen estar vinculadas con algún piropo a su mujer.

En el Jubileo de Platino, tomó una fotografía de Beatriz y Eugenia, y escribió: “Mi maravillosa cuñada y mi fenomenal esposa viéndose espectaculares”. Esta no era la primera vez que se deshacía en halagos para Beatriz, en su primer aniversario de bodas escribió: “No puedo creer que haya pasado 1 año. Cada segundo de cada día desde entonces ha sido lleno de alegría, felicidad, risa y amor. Eres la persona más amable, más adorable y más hermosa en el mundo. Gracias, mi amada por cada segundo”.

