William y Kate, Carlos y Camila felicitan a Meghan en su cumpleaños

La residencia de los Duques de Sussex en Montecito, California, se encuentra de fiesta con el cumpleaños de Meghan Markle. Convertida en madre de dos pequeños y entregada a la labor de su organización, la esposa del Príncipe Harry se encuentra cumpliendo 41 años. Si el año pasado celebraba este día con una iniciativa en la que invitó a 40 de sus amigos a donar 40 minutos de su tiempo, en esta ocasión, seguramente por la hora, no se ha manifestado con alguno de estos proyectos. Las cosas han cambiado en el último año, con la disminución de restricciones sanitarias, los Sussex no solamente han podido viajar a los Invictus Games, sino que también han realizado un viaje exprés a Reino Unido (el primero con sus dos hijos) para participar discretamente en las festividades del Jubileo de Platino de la Reina Isabel. Fue precisamente en este viaje en donde han vuelto a surgir las especulaciones sobre un distanciamiento entre los Sussex y la Familia Real británica, después de que no se les captara juntos durante el único evento público que tuvieron.

Ante esto, los Duques de Cambridge, el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornwall han querido dejar los rumores de lado y han decidido enviar una felicitación de cumpleaños hasta el otro lado del mundo. De hecho, han publicado una fotografía de aquel evento que tanto ha dado de qué hablar, durante su más reciente visita a Reino Unido. “Deseando un feliz cumpleaños a la Duquesa de Sussex”, escribieron el Príncipe William y Kate Middleton a través de una historia de su cuenta de Instagram junto a una imagen de Meghan sonriendo. Mientras que desde la cuenta de Instagram de Clarence House se lee: “Feliz cumpleaños a la Duquesa de Sussex”.

Con esto, los royals han dejado de lado los rumores de distanciamiento que tanto han resonado desde que los Sussex dejaran Reino Unido en marzo del 2020. Desde entonces, la entrevista que la pareja dio con Oprah parecía abrir una brecha irreparable, pero parece que la Reina Isabel ha buscado el reencuentro con la familia, invitando a Meghan y Harry, no solo a visitarla brevemente en su camino a los Países Bajos para los Invictus Games, sino también para que regresaran con todo y sus pequeños, Archie y Lili, durante las celebraciones del Jubileo.

El viaje a Reino Unido que dio mucho de qué hablar

Mientras se esperaba que esta visita fuera una oportunidad para volver a ver a la familia al completo, la realidad es que la Reina consideró que era importante reducir la cantidad de personas que estarían en el balcón del Palacio de Buckingham, por lo que aunque los Sussex sí estuvieron en el Trooping the Colour, no aparecieron con el resto de la familia.

No fue sino hasta el segundo compromiso de la jornada, el servicio de acción de gracias por el reinado de Isabel II, que se pudo ver a los Sussex -sin sus hijos- en la St. Paul’s Cathedral. Con sus lugares establecidos con el resto de la familia extendida como las hermanas York, nunca se capturó a los Sussex con el Príncipe Carlos, Camila o los Cambridge.

Las oportunidades se terminaron, cuando la pareja no asistió al resto de eventos preparados para el público, pero tampoco al almuerzo que se celebró tras el servicio religioso, por lo que no convivieron con el resto de los Windsor en esas ocasiones. De hecho, se sabe que los Sussex volaron de vuelta a casa antes de que terminara el último evento que se llevó a cabo como parte de esta gran celebración.

