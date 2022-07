El parecido a su padre y su sencillo look, los detalles del retrato de George La fotografía del Príncipe por su noveno cumpleaños ha dejado al descubierto las similitudes que tiene con William

Como se ha vuelto una entrañable tradición en la familia de los Duques de Cambridge, cada vez que uno de sus hijos cumple años, posan para la lente de su madre en una imagen muy esperada por el público, y el noveno cumpleaños del Príncipe George no ha sido la excepción. En un momento muy importante de transición, en el que cada vez se le ve más en público y poco a poco va conociendo del papel que desempeñará en el futuro como tercero en la línea de sucesión e inminentemente, monarca del Reino Unido, George sigue siendo un simpático pequeño que no puede evitar sonreír ampliamente cuando de la cámara de Kate se trata. Si en los compromisos públicos se le suele ver tímido e incluso, un tanto sobrio, de puertas adentro, siempre regala las sonrisas más espontáneas para la lente de su mamá, quien cada vez más, destaca con su talento en la fotografía. En la imagen que han compartido los Duques se le ve muy contento, pero sobre todo, muy grande, dejando ver que en un abrir y cerrar de ojos ha dejado de ser aquel bebé que el mundo esperaba con ansias tras su nacimiento en la Lindo Wing. Pero si esto ha sido muy comentado ha habido algo que no ha pasado desapercibido, el parecido con su padre.

Desde el nacimiento de los niños Cambridge, los comentarios sobre el parecido que cada uno de ellos tiene con algún familiar ha estado siempre presente. Si se dice que la Princesa Charlotte es el vivo retrato de la Reina Isabel y el Príncipe Louis tiene muchas similitudes con su abuelo, Michael Middleton, el Príncipe George ha tenido sus propios guiños. El parecido del primogénito de los Cambridge con la Princesa Diana, su hermano -el Conde Spencer- y el Príncipe William se ha ido acentuando con el paso de los años, pero este último retrato parece confirmarlo más que nunca antes.

Una imagen del recuerdo tomada durante un partido de polo el 16 de junio de 1990, cuando William tenía solamente dos años menos que su hijo, se puede ver que el parecido se va acentuando con los años. No es solo por su rubia melena, sino por la forma y el tamaño de los dientes, la silueta de las cejas y la manera en la que sus ojos se cierran al gesticular. La altura de George también ha dejado claro que tiene una fisionomía muy parecida a la de su padre, y por lo tanto, a la de la Princesa Diana, con quien comparte un sinfín de rasgos.

El sencillo look de un futuro heredero al trono

Tal como suele hacer en este tipo de retratos, la Duquesa de Cambridge ha elegido para George un look de lo más sencillo y accesible. Dejando claro que quiere que sus hijos mantengan una infancia tan normal como sea posible, Kate hace como cualquier mamá, comprando prendas fáciles de usar y reciclándolas entre sus tres hijos, para muestra estos retratos en los que no es raro verlos llevando la misma ropa.

En esta ocasión, George ha aparecido con una sencilla playera polo en algodón en color azul cielo con botones en blanco de la firma J. Crew, que se puede conseguir por 39 libras esterlinas (alrededor de $960 pesos mexicanos). Según se sabe, la imagen fue tomada por la Duquesa a principios de año en una playa británica, y por el fondo se puede suponer que se trata del mismo lugar en donde posó el pequeño Louis, lo que deja claro que la familia aprovechó la alegría de sus vacaciones personales para tomar estas fotografías.

