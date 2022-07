Harry se anota un triunfo en su batalla por su equipo de seguridad en Reino Unido

Después de su primera visita con la familia al completo a Reino Unido desde su partida en marzo del 2020, el Príncipe Harry y Meghan Markle podrían tener más viajes de este tipo en su horizonte. Y es que uno de los principales obstáculos que el mismo Harry dijo encontrar para asistir a su país natal con sus dos hijos y su esposa, la seguridad, podría verse solucionado pronto. Tal como se sabe, desde que dejó su posición senior de la Familia Real británica, el Duque de Sussex vio removido su equipo de seguridad que era pagado por los contribuyentes británicos. Ante esto, además de lo que compartió en la entrevista con Oprah, el Príncipe emprendió una batalla legal contra el órgano gubernamental dedicado a esto, pues se dijo dispuesto a pagar de su propio bolsillo por el equipo. El problema en este caso es que no se puede contratar policía gubernamental de forma privada, algo que el Príncipe se encuentra combatiendo legalmente. Ahora, Harry se ha anotado un triunfo, ya que se le autorizó llevar su caso a la Suprema Corte de Reino Unido.

A lo largo de los últimos meses, el Príncipe ha estado encabezando esta lucha -solo uno de los procesos legales que él y su mujer tienen activos-, con su abogada asegurando que no se sentía seguro para viajar a Reino Unido con toda su familia sin la protección que tenía antes. Por su parte, el órgano gubernamental encargado de estos temas ha dejado claro que no pretende remover por completo el equipo de seguridad del Príncipe, sino asignarlo dependiendo de la naturaleza de su viaje a Reino Unido, con compromisos oficiales requiriendo una planeación mayor a la que tendría en una visita personal. Además, ha enfatizado en que el Príncipe se ofrezca a pagar por la seguridad es irrelevante, pues no se ve la posibilidad de hacerlo, ya que abriría el tema a otro tipo de personalidades que pueden pagar este tipo de servicio que es público. “La policía se está poniendo en riesgo por el interés público”, explicó el abogado del órgano gubernamental, al negar la posibilidad de que el equipo de Scotland Yard esté abierto a una contratación privada.

A pesar de que Harry ve ganada una primera batalla, su triunfo fue parcial, pues el juez Justice Swift dejó claro en la corte: “La aplicación de permiso para aplicar a una revisión judicial es permitida en parte y rechazada en parte”, pues negó que el Príncipe tuviera que saber quiénes fueron los miembros del comité que tomaron la decisión sobre su equipo de seguridad. “En el curso del trámite, se volvió aparente que, mientras que el demandante puede tener algunos desacuerdos con las personas que estuvieron en el comité de Ravec, no hay ninguna evidencia que argumente la acusación de que algún miembro del comité haya llegado a decisiones con una mente cerrada”, lo que sí se le concedió es que debió poder argumentar su caso antes de que se le fuera negado.

Qué sigue en este caso

La determinación del juez implica que el Príncipe podrá exponer su caso ante al Suprema Corte británica, una situación sin precedentes en la época moderna. Ahora, el gobierno británico tiene 56 días para registrar los documentos que sustentan su decisión, aunque todavía no se da a conocer una fecha para la audiencia en la que esto sería revisado. Pero la decisión del juez abre una nueva posibilidad para los Sussex cuando de su equipo de seguridad se trata.

