Por qué ha llamado la atención que Charlene vistiera de negro al encontrarse con el Papa

Después de unos meses complicados lejos de la mirada pública, la Princesa Charlene ha retomado cada vez con más fuerza su agenda y para muestra el viaje que ha hecho con Alberto de Mónaco al Vaticano para reunirse en una audiencia con el Papa Francisco. Con la sobriedad que este tipo de compromisos le solicitan, se ha visto a una Charlene distinta a la que apenas hace unos días resplandecía en la gala de la Cruz Roja en el principado. Tal como dicta el protocolo, se le vio llevando la cabeza cubierta con una mantilla y luciendo un sencillo vestido, pero hubo un detalle que no ha pasado desapercibido. Y es que si es muy común, de hecho requerido de forma no explícita, que las mujeres asistan a este tipo de encuentros privados con el Santo Padre en negro, Charlene forma parte del puñado de mujeres que puede vestir en blanco durante las audiencias privadas con el Pontífice, algo que había hecho en cada una de sus visitas al Vaticano, hasta ahora.

Tradicionalmente, se espera que las mujeres que asisten a una audiencia privada con el Papa lleven un sobrio look en negro con mangas largas, sin escotes y falda por debajo de la rodilla, además de llevar la cabeza cubierta por una mantilla, que habitualmente es de encaje en el mismo color. Este código de vestimenta tiene una especial excepción y es que solamente 7 mujeres alrededor del mundo pueden acudir a estas citas vistiendo de blanco. Se trata de un honor reservado para las llamadas ‘reinas católicas’, esto como un reconocimiento a las reinas y princesas de la fe católica alrededor del mundo.

En este momento, las mujeres que forman parte de esta excepción son: la Reina Letizia de España, la Reina Sofía de España, la Reina Paola de Bélgica, la Reina Matilde de Bélgica, la Gran Duquesa de Luxemburgo María Teresa, además, por supuesto, de la Princesa Charlene de Mónaco. Es por esto que ha llamado la atención que en esta visita a la Santa Sede, la esposa de Alberto de Mónaco ha decidido seguir la norma del resto de mujeres, llevando un total black look. Curiosamente, esta es la primera vez que lo hace, pues desde su matrimonio, en todos los encuentros que ha tenido con los distintos pontífices, lo había hecho siempre luciendo un traje blanco.

Ha de recordarse, que tres meses antes de su boda, Charlene se convirtió al catolicismo, después de haber crecido bajo la fe protestante en su natal Sudáfrica. El gesto fue una deferencia a la fe que profesan su esposo y su familia, algo muy arraigado para la Familia Real del Principado.

El otro aspecto de su look que ha llamado la atención

Si el color que ha elegido Charlene en esta ocasión ha llamado la atención, a pesar de que se unifica con el protocolo que aplica para el resto de las invitadas a las audiencias privadas en el Vaticano, este no fue el aspecto más comentado de su look. La Princesa llegó a la Santa Sede luciendo un elegante vestido en negro de Terrence Bray. Con mangas largas y falda con vuelo por debajo de la rodilla, parecía que el diseño era perfecto para una ocasión como ésta, pero mucho se ha comentado el escote barco que lució, que por momentos mostraba un tanto los hombros, algo que no se acostumbra en este tipo de apariciones, aunque gracias a su mantilla no fue un problema para cumplir con el compromiso. Lo combinó con unos sencillos zapatos de tacón en nude, modelo Heartbreaker de Louis Vuitton. Charlene le dio un toque final a su look con un elegante rosario de perlas que llevaba alrededor del cuello.

