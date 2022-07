La cita romántica de Meghan y Harry en NY

Tal como se había anunciado, el Príncipe Harry y Meghan Markle viajaron de California a Nueva York para que el Duque pudiera participar en la Asamblea General de la ONU que se realizó en honor a la memoria de Nelson Mandela. El emocionante discurso ha puesto al Príncipe en la mira, pero esto no ha limitado el que los Duques disfrutaran al máximo de su visita a la Gran Manzana, que parece haberse convertido en uno de los lugares favoritos de la pareja cuando de apariciones públicas se trata. No por nada, fue el primer lugar que visitaron cuando se relajaron las restricciones de la pandemia y en donde cumplieron con una serie de compromisos que se asemejaban mucho a una visita oficial de la realeza, a pesar de que ellos dejaron sus posiciones senior desde marzo del 2020. Pero no todo es trabajo, en este más reciente viaje, la pareja decidió tomarse el tiempo de tener una cinta romántica en uno de los rincones más populares de la ciudad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los looks que no habías visto de la visita de Meghan a NY

¿Con quién pasaron Meghan y Harry el 4 de julio?

El Príncipe y la Duquesa fueron capturados a su salida de Locanda Verde, un restaurante italiano ubicado en el barrio de Tribeca, considerado uno de los hotspots de la ciudad. Ubicado en el Greenwich Hotel, propiedad de Robert De Niro, este lugar debe su popularidad a la cocina comandada por el Chef Andrew Carmellini. De la mano y con una Meghan especialmente sonriente, la pareja fue vista a su salida del lugar después de un día lleno de actividades.

Mientras que este era un viaje de trabajo para Harry, Meghan no desaprovechó la oportunidad de agendar sus propios compromisos y disfrutar al máximo de la Gran Manzana. No solamente se le vio apoyando a su marido en todo momento en su aparición en la ONU, sino que más tarde, tuvo un almuerzo con Gloria Steinmen. Es bien sabido que desde hace un tiempo, Meghan se ha relacionado con la activista de los derechos de la mujer, con quien comparte los mismos ideales, por lo que no ha sido una sorpresa el verlas saliendo de una comida en el Hotel Crosby.

VER GALERÍA

Aunque en California no se les suele ver en público, en Nueva York las cosas han sido diferentes. No solamente se ha visto a una Meghan especialmente sonriente, sino que también ha puesto un especial empeño en su guardarropa, que no ha dejado indiferentes a los amantes de la moda. Por su parte, Harry se ha visto más sobrio y reservado en esta aparición en la que ha decidido que sus palabras durante su discurso sean su aportación.

Meghan y el vestido que ha llevado de la diseñadora favorita de Kate

El look de Meghan para su cena romántica

Para esta noche en pareja, la Duquesa decidió elegir el look más chic en su maleta, con un jumpsuit negro con un escote strapless en blanco modelo Vicky de la firma Gabriela Hearst, que se puede conseguir por 4,790 dólares (aproximadamente $97,700 pesos mexicanos). A pesar de ser un mono, esta pieza ha sido ampliamente comparada con el vestido que Kate Middleton llevó a la premier de la nueva entrega de Top Gun en Londres, sobre todo por las similitudes en el escote y por la combinación de colores.

Apostando por accesorios de diseñador, Meghan llevó un bolso clutch de piel de Bottega Veneta, todo apunta a que se trataba del modelo Mini Pouch de 2,350 dólares (alrededor de $48,544 pesos mexicanos). Las sandalias fueron las modelo Bow Tie de Aquazzura e $15,290 pesos y Meghan decidió mantener el mismo peinado de cola baja con raya en medio y el maquillaje natural que se le vio llevando a lo largo del día, eso sí, cambiando la joyería que había llevado en sus tres eventos.

VER GALERÍA