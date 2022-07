Sofia y Magdalena de Suecia, dos cuñadas combinadas en rosa

Suecia está de manteles largos ante el cumpleaños 45 de la Princesa Heredera, Victoria. Un nuevo posado y la asistencia a un concierto en familia, fueron el inicio de los festejos, mientras que el 14 de julio -fecha exacta de su nacimiento- la Princesa se dejó ver rodeada de toda su familia, primero en el Palacio de Solliden y más tarde en las ruinas del Castillo de Borgholm en Öland. No solamente el Rey y la Reina, así como los hijos de la festejada y su esposo estuvieron presentes en esta celebración, sino que también asistieron el Príncipe Carlos Felipe con su esposa Sofia, y la Princesa Magdalena, apoyando a su hermana en todo momento. Y si bien, pareciera que se trataba de una ocasión familiar, la realidad es que al ser un evento público -pues se entregó una beca en honor de la primera en la línea de sucesión- todos los asistentes adaptaron sus looks de verano a la formalidad del evento.

Si la festejada posaba de lo más orgullosa con sus dos hijos, las miradas también recayeron en Magdalena y Sofia que no decepcionaron con sus elecciones estilísticas en esta ocasión. Es bien sabido que la menor de los hermanos tiene un guardarropa muy codiciado, con un estilo personal que va de lo casual a lo chic de forma muy sencilla, mientras que Sofia, ha buscado su sello propio desde su boda con Carlos Felipe y cada vez se le ve más cómoda con los looks en los que suele anotar todos los tips exitosos de las royals más conocidas.

La elección de Sofia

Al parecer, fue una coincidencia que las cuñadas llegaran en dos tonos distintos de rosa con motivos florales, pero fue una gran elección al momento de combinar para las fotografías. Para esta aparición, Sofia lució el vestido Josephine de la firma By Malina -sí, la misma detrás de la bolsita de mimbre que hace unos días se le veía a la Princesa Estelle-. Se trata de un diseño de inspiración romántica, perfectamente adaptable para la época Regency, con falda hasta el suelo, mangas largas y un cinturón para enfatizar la figura. En un tono muy bajo de rosa, el vestido resalta gracias a los delicados adornos florales colocados estratégicamente en distintas zonas. Esta pieza se encuentra en rebaja en este momento y se puede conseguir por 301 dólares (alrededor de $6,202 pesos mexicanos).

Apostando por el calzado favorito de las royals cuando de verano se trata, Sofia lo combinó con unas alpargatas blancas de la marca española Castañer. El modelo Carina que hemos visto casi siempre en Kate Middleton, pero también llevado por las royals españolas y suecas, es una elección perfecta cuando del verano se trata y se puede encontrar por $2,101 pesos en el color que llevó Sofia, pero en nuestro país, si las buscas en otro tono te las puedes llevar pasta por $1,600 pesos mexicanos.

El look de Magdalena

En esta ocasión, la Princesa Magdalena apareció en un vistoso vestido asimétrico con mangas al codo en un estampado floral en tonos de rosa. El estiloso diseño es de la firma Veronica Beard, aunque el modelo Connie ya no se encuentra disponible, distintas tiendas de reventa lo ofrecen por sumas bastante más altas que su precio original. Para darle un aire más veraniego y casual a su look, Magdalena lo combinó con unas alpargatas, pero no eligió cualquier modelo, llevó unas exclusivas espadrilles de piel negras de Valentino, que en Net A Porter se ofrecen por 16,400 dólares (alrededor de $341,155 pesos mexicanos), eso sí, ya solo están disponibles en unas cuantas tallas. La melena suelta con ligeras ondas en las puntas en su clásica raya de lado y un maquillaje muy ligero, fueron los toques finales en el look de la Princesa.

