Una minifashionista llamada Estelle de Suecia

Desde muy pequeñita, Estelle de Suecia se ganó el corazón de su pueblo con sus simpáticas ocurrencias y tiernos posados, pero el tiempo no pasa en vano y a sus 10 años, la tercera en la línea de sucesión se muestra ya en estilo niña grande. Si ya no se le ve en aquellos conmovedores videos cocinando con su papá, ahora comienza a convertirse en una niña mayor y no es raro verla en eventos cada vez más importantes. Su emocionante aparición en el cumpleaños de Ingrid de Noruega no pudo haber sido más entrañable y es que se le veía en los ojos lo importante que era para ella posar con tres princesas herederas, que por primera vez, llevaban tiara a un evento de gala, mostrándole lo que le espera en el futuro. Pero como buena princesa nórdica, Estelle dista de las grandes formalidades de otras casas reales, es una amante de la naturaleza -ha ido a una guardería al aire libre como muchos niños de su país- y parece que sigue a su madre y su tía cuando de estilo se trata. Por lo menos, así lo ha dejado ver al acompañar a su mamá y sus tíos al concierto de Jill Johnson como parte de las Solliden Sessions en Borgholm, Suecia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Enfocada en sus hijos y dando fin a los rumores sobre su matrimonio: así cumple 45 años

Victoria de Suecia Estelle de Suecia, la princesita todoterreno

En el marco del cumpleaños 45 de la Princesa Heredera, Estelle acompañó a su madre y sus tíos, Carlos Felipe, Sofia y Magdalena, así como a sus abuelos, el Rey Carlos Gustavo y la Reina Sylvia, a la cita musical. Al tratarse de un evento casual y al aire libre, la Princesita se mostró en un look relajado, pero no por eso menos estiloso, mostrando que comienza a dar trazas de lo que podremos ver en su guardarropa en los próximos años.

El look de Estelle

Dejando claro que sigue las tendencias de este año, Estelle lució unos jeans de tiro alto y piernas anchas de la firma Bonpoint que se encuentran en descuento por 132 dólares (algo así como $2,766 pesos mexicanos). Manteniendo el aire relajado y muy veraniego, la Princesita lo combinó con una blusa con un estampado multicolor de hojas con un escote plisado de la marca belga AO76, que también se encuentra en rebaja por 47,60 euros (aproximadamente, $996 pesos mexicanos).

VER GALERÍA

Si se pensaba que los tenis que llevaba eran un simple modelo blanco, se estaba equivocado. Se trata del modelo Advantage de Adidas y tienen un detalle de animal print en la parte trasera, y al parecer, son de los favoritos en el clóset de la Princesa, pues ya se los habíamos visto antes. Este par se puede conseguir por $1,049.30 pesos mexicanos.

Estelle de Suecia y cómo se convirtió en la 'bella durmiente' más tierna

Demostrando toda la coquetería propia de su edad, Estelle no dejó en casa un pequeño bolso de mimbre que es perfecto cuando de un look veraniego se trata. El bolso circular con la frase Mini Malina bordada en azul es de la firma By Malina y tiene un precio de 85 dólares (alrededor de $1,776 pesos mexicanos).

El toque final lo ha dado la sobre camisa que la Princesa ha llevado a modo de chamarra, y es que aunque se trate de verano, en Suecia las tardes pueden ser un tanto frescas. Se trata del modelo de inspiración militar en verde con el nombre Azucar de la firma Bellerose. Dando un vistazo a su estilo, esta prenda también contaba con un pequeño detalle en animal print que iba a juego con sus tenis, dejando claro que a Estelle le gustan las piezas divertidas y le encanta mezclar estampados. En rebaja, esta prenda se puede conseguir por 47,50 euros ($994 pesos mexicanos, aproximadamente).

VER GALERÍA