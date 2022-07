Los Cambridge dejan Londres en helicóptero y dan por iniciado el verano

La agenda de los Duques de Cambridge en las últimas semanas ha sido de lo más agitada. Todo apunta a que después de dos años con bastantes restricciones por la pandemia, por fin se han podido retomar algunos de los eventos más emblemáticos de su calendario. Pareciera que después del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, los compromisos no han parado. Del Royal Ascot al torneo de Wimbledon con un partido de polo de por medio, y la respectiva aparición del Príncipe George en el torneo de tenis que no ha dejado a nadie indiferente. Esto sumado a sus citas habituales, por lo que se les ha visto mucho y muy seguido, pero todo parece relajarse en adelante, pues parece que la familia ha dado por inaugurado el verano, una vez que sus hijos han salido de vacaciones escolares. Según se ha podido ver en un video que ha corrido por las redes, los Cambridge han dejado ya Londres para comenzar el periodo vacacional y ya que lo han hecho en helicóptero, no sería raro que hayan puesto rumbo camino a Norfolk para pasar unos relajados días en su residencia de campo, Anmer Hall.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Por qué el Príncipe George fue a Wimbledon en traje en plena ola de calor

El viaje familiar de los Cambridge a Courchevel

El video fue retomado por el popular perfil de Instagram @royalfashionpolice y en él se ve a la familia dejando el Palacio de Kensington, a través de uno de los jardines traseros. El Príncipe William, cargando dos maletas, encabezaba la tropa muy bien escoltado por Orla, el cachorro de la familia. Detrás de él iba Louis, brincando los pasos, claramente emocionado, pero buscando esperar a la Princesa Charlotte -que como se dejó ver en el jubileo, es su más grande guía-. Detrás de ellos iba la Duquesa de Cambridge enfundada en un elegante vestido blanco con un sombrero de ala ancha para cubrirse del sol, acompañada por el Príncipe George. Como es tradición en esta familia, los hermanos mayores ayudaban también con algo de equipaje, al igual que la Duquesa, que no perdía el estilo camino al helicóptero.

No se sabe a ciencia cierta a donde partían, pero es bien sabido que cada oportunidad que tienen deciden irse a Anmer Hall para poder descansar y vivir la vida de campo que tanto disfrutan. No por nada, Kate ha contado en ocasiones que así como a George le toca alimentar a los animales de granja que tienen, a los tres chicos les encanta hornear con su madre y hacer distintas actividades artísticas durante su tiempo libre.

VER GALERÍA

La partida de los Cambridge no llega como una sorpresa, pues apenas el viernes pasado se acabó el curso en la escuela Thomas’s Battersea, a la que asisten George y Charlotte, y solamente dos días antes terminaron las clases en la Willcocks Nursery School, en la que Louis estudia. Una vez cumplida la cita con su evento favorito, el torneo de Wimbledon, la Duquesa de Cambridge también tenía libre la agenda para disfrutar con sus hijos.

Twinning: los vestidos vacacionales de Kate y Charlotte

¿En dónde vacacionan los Cambridge?

A pesar de que habitualmente, los Duques de Cambridge viajaban a la privada isla del Caribe de Mustique, ante las restricciones, en los últimos años han comenzado a disfrutar escapadas dentro del mismo Reino Unido. Eso sí, cuando han tenido oportunidad han dejado el país para pasar con sus hijos algunas vacaciones escolares de los niños. Por ejemplo, el viaje que realizaron el año pasado a Turquía, desde donde posaron para la imagen que utilizaron en su postal navideña. También a principios de este año se reportó que habían estado en los Alpes franceses, en la famosa estación de esquí de Courchevel. No se sabe si esta primera parada en Anmer Hall sea solo el inicio de una nueva aventura veraniega.

VER GALERÍA