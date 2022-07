Por qué el Príncipe George fue a Wimbledon en traje en plena ola de calor

Este fin de semana, el Príncipe George se anotó un hito más en su corta carrera como royal. Como primogénito de los Duques de Cambridge y tercero en la línea de sucesión al trono, poco a poco, George se ha ido incorporando en unos cuantos compromisos de sus padres, para entender lo que le espera en el futuro debido a su posición y qué mejor que ir adentrándose en este mundo que con amenos eventos deportivos. Si hace unos meses lo veíamos emocionado viendo la final de la Euro, esta vez le ha tocado asistir al que sin duda, es el compromiso favorito de su madre, el torneo de Wimbledon. Y no se ha tratado de cualquier ocasión, pues el pequeño ha asistido a la final varonil entre Novak Djokovic contra Nick Kyrgios. Heredero de la pasión por el deporte blanco de su madre, se sabe que George ya ha tomado clases hasta con Roger Federer, así que no fue una sorpresa ver su carita mostrando gestos de emoción ante las hazañas que veía en la cancha. Pues, ni siquiera la ola de calor que se vivió en Reino Unido evitó que él la pasara fenomenal.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El divertido comentario del Príncipe George a su hermana Charlotte en el balcón de palacio

Kate, Wimbledon y sus imbatibles vestidos de lunares

A muchos llamó la atención que a sus 8 años, George apareciera tan formalito como lo hizo en la Euro. Enfundado en traje, con su saco y corbatas bien puestos, sin importar que a su llegada una lente curiosa lo captó quejándose con su papá del calor que estaba haciendo. Pero, más allá, de su posición, la razón por la que George acudió a esta cita con este look tiene una razón importante por detrás.

Es bien sabido que Wimbledon es de las citas más estilosas para la sociedad británica. No es raro ver a las estrellas buscando sus galas más chic para lucir ante las cámaras y encontrarse con otros famosos en sus asientos. Pero es precisamente en este último detalle en el que recae la importancia del código de vestimenta, pues quienes se sientan en el palco real -en el que los Duques de Cambridge estuvieron con George- deben de cumplir con ciertas reglas.

VER GALERÍA

Según el sitio del torneo, el palco real se ha utilizado desde 1922 y solamente cuenta con 74 lugares, que es bien sabidos, son altamente codiciados. Ahí suelen sentarse los miembros de la Familia Real, políticos, diplomáticos, socios comerciales, miembros de las Fuerzas Armadas y representantes del mundo del tenis. Es precisamente por esto que se solicita que los hombres vistan elegantemente, con traje que incluya saco y corbata, mientras que a las mujeres se les pide no llevar sombreros para no obstruir la vista -aunque se hacen excepciones como en esta ocasión cuando el sol era imposible de soportar-.

Kate recupera el diseño 'Brigitte' con el que fascinó en Jamaica

La regla que no aplica para George

Si George disfrutó al máximo el partido, lo que sucedió más tarde fue lo verdaderamente emocionante. Y es que no solo tuvo la oportunidad de conocer al campeón de la tarde, Novak Djokovic, sino que también pudo cargar su trofeo. Pero, si esto regaló unas escenas muy especiales, también lo hizo ver a George en el palco real, pues esto no sucede habitualmente porque los niños no tienen admitido el paso según el reglamento. Por supuesto, esta regla no aplica en los niños de la realeza. De hecho, en estas contadas excepciones solamente pueden entrar niños mayores de cinco años -por lo que Louis quedaba totalmente descartado en esta ocasión-.

La decisión de llevar al Príncipe al partido parece no haber sido tomada al azar, pues parece que el Príncipe William buscó que su primogénito siguiera sus pasos, pues él debutó en este mismo evento a esa edad acompañado a su madre, la Princesa Diana.

VER GALERÍA