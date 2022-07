Harry se anota un triunfo en su batalla contra los tabloides

Desde su partida de Reino Unido, hay algo que los Duques de Sussex se han tomado con especial seriedad, el defender su imagen pública. No importa si se trata de un reportaje digital o el título de una pieza en línea, han decidido llevar a la corte a todo aquel que vaya en contra de lo que desde su postura es la verdad. Fue así cómo Meghan Markle se enfrentó contra la editorial Associated Newspapers Limited detrás del Dailymail tras la publicación de la carta que envió a su padre de forma personal. Durante la batalla, la Duquesa se vio envuelta en todo tipo de acusaciones y especulaciones, pero ella decidió ir hasta las últimas consecuencias y logró triunfar tanto en el caso principal, como en la corte de apelaciones. El Príncipe Harry no se ha mantenido lejos de estos conflictos, y apenas hace unos días se ha anotado el triunfo en una de las batallas contra este mismo grupo editorial, esta vez por el título de una nota digital del Mail On Sunday.

En este caso en específico, Harry demandó por el tratamiento que se dio a una nota sobre su enfrentamiento con el organismo gubernamental que se encuentra analizando la situación de su equipo de seguridad cuando visita Reino Unido. Fue el viernes pasado, que la High Court de Londres ha otorgado un primer triunfo al Duque en su demanda por libelo, al encontrar que el artículo que se publicó en febrero pasado tanto en línea como en impreso sobre esta información fue difamatorio. En aquel momento la publicación apuntó a que el Príncipe buscaba mantener su demanda secreta y que, al verse descubierto, su equipo había intentado darle un giro positivo.

La corte encontró que si bien, el artículo en su interior no sugería que el Príncipe ‘estuviera buscando mantener su ‘batalla legal’ con el gobierno en secreto’, el título sí que lo sugería al leerlo por separado. Eso sí, el juez del caso hizo hincapié en que esta primera determinación es solamente el primer paso en la demanda por libelo. “El siguiente paso será que el acusado establezca una defensa a esta acusación. Será cuestión de determinar después en el juicio si la acusación tiene éxito o falla, y si sí, con qué bases”, dejando claro que hasta el momento no se tiene nada decidido.

¿A qué batalla contra el gobierno se refiere el artículo?

Se sabe que entre las batallas legales que enfrenta el Príncipe Harry, la que ha captado más atención es la que lleva contra el gobierno en la búsqueda de mantener su equipo de protección durante sus visitas a Reino Unido. Tal como él mismo reveló y como se dio a conocer en su momento, después de dejar su posición como miembros senior de la Familia Real británica, dejaron de recibir la protección gubernamental de la que gozaban. Según ha revelado la abogada del Príncipe, ‘no se siente seguro’ de viajar a su país natal sin este tipo de seguridad y está dispuesto a pagarla de su propio bolsillo con tal de retenerla.

La postura del organismo gubernamental es que, la seguridad pública no está disponible para ser contratada por particulares y que el cambio del estatus de los Duques hace que su equipo de seguridad cambie también. Además, el organismo ha apuntado a que esto no significa que no se le protegerá a él y su familia en territorio británico, sino que cada visita será tratada de forma distinta dependiendo de la naturaleza del viaje, con mayor protección en actos públicos, que en situaciones personales.

