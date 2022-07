Llegó el momento de Beatriz de York en Wimbledon

En los últimos meses se ha podido ver un cambio en la imagen de la Princesa Beatriz. Pareciera que desde su matrimonio se muestra más segura de sí misma y mucho más cómoda en su papel público. Ante la ausencia de la Reina Isabel por problemas de movilidad, la Familia Real ha tenido que cerrar filas y tomar más responsabilidades públicas, por lo que no ha sido raro que hasta Beatriz haya tenido uno que otro compromiso. Lo que sí ha llegado como una sorpresa es la facilidad con la que su marido, Edoardo Mapelli Mozzi, se ha adentrado en su nuevo papel. Pareciera que el empresario italiano, no solamente se encuentra completamente cómodo con su vida bajo la mirada pública, sino que apoya fuertemente a Beatriz en estas apariciones. Pero no todo es trabajo, algunos de sus eventos están cargados de diversión, como su reciente aparición en el torneo de Wimbledon en el que apenas hace unos días brillaban en el palco real los Duques de Cambridge.

Habitualmente, es Kate Middleton quien acapara las miradas en este evento deportivo, no solamente por ser una ávida aficionada del tenis, sino porque es también patrona de la federación británica de este deporte. Pero esto no significa que sea la única entre los Windsor que hace acto de presencia. En esta ocasión, Beatriz y Edo tomaron la estafeta y asistieron al día 12 del torneo, dejando claro que será hasta el fin de semana que podremos volver a la Duquesa de Cambridge regresar a las gradas del estadio, aunque regularmente acude en tres ocasiones distintas a lo largo de la justa deportiva, parece que en esta ocasión solo la veremos dos veces. Pero eso no significa que las gradas hayan perdido su interés.

El look de Beatriz

Los amantes de la moda han podido posar la mirada sobre la Princesa, quien parece estar reviviendo piezas que conocemos ya de su clóset, pero con un giro que las hace lucir más y mejor. En esta ocasión ha vuelto a confiar en su firma de cabecera, The Vampire’s Wife, de la que tiene varios modelos y suele llevar en eventos públicos. En esta ocasión eligió un vestido corto con mangas tres cuartos en un estampado floral en rojo y blanco, con holanes tanto en la falda como en las mangas. Aunque el diseño ya no se encuentra disponible, al ser de una colección anterior, en su momento se podía conseguir por 585 libras esterlinas (alrededor de $14,381 pesos mexicanos). Aunque existe en versión con la espalda descubierta, todo apunta a que Beatriz llevó el modelo Cate que es completamente cubierto.

Lo complementó con un mini bolso de mimbre e imitación piel de Zara, que la Princesa estrenó en el 2019 y que desde entonces se le ha visto en varias ocasiones. Como se suele necesitar en los partidos, Beatriz recurrió tanto a sus lentes oscuros como a uno de los sombreros que se ofrecen a los asistentes para hacer frente al sol de la media tarde.

Tal como sucedió con los Cambridge, los Mapelli Mozzi no dudaron en mostrar su emoción al ver el partido. La realidad es que el torneo parece tener un significado para la pareja, que la última vez que acudió se encontraban a la espera de su primera hija juntos, Sienna. Desde entonces, mucho ha cambiado, y parecen estar pasando por un gran momento con su pequeña familia que también conforma Wolfie, el hijo mayor de Edoardo, que los acompañó durante las festividades del Jubileo de Platino.

