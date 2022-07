La cachorra de los Cambridge hace su debut en la vida pública

El partido de polo al que asistieron el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, estuvo lleno de sorpresas. Y es que no solamente se logró hacer una recaudación millonaria para las caridades que decidieron apoyar en esta ocasión, sino que el Príncipe y Kate protagonizaron uno de los momentos más románticos de su vida pública al participar en la tradición del beso que se da al ganador del partido. Aunque guardaron la discreción que los caracteriza cuando están en público, las sonrisas cómplices y los cariños que compartieron dejaron claro que están tan enamorados como hace 10 años que contrajeron matrimonio. Pero si el beso acaparó todas las miradas, hubo un detalle que no pudo pasar desapercibido, el peludo acompañante que quedó bajo la custodia de Kate mientras apoyaba desde la cancha a William en su partido. Se trata de la cachorra de la familia que todavía no se había presentado en un evento público, tras el fallecimiento de su querido perro Lupo. Y es que como es tradición para los Cambridge desde el inicio de su matrimonio, los partidos de polo son una ocasión perfecta para acompañarse de sus cachorros.

Se trata de Orla, una perra de raza Spaniel que los Cambridge recibieron como un regalo de James, hermano menor de la Duquesa. La llegada de Orla a la casa de los Duques, se dio solamente un poco antes de la triste pérdida de Lupo, el perro que recibieron como regalo de James por su matrimonio y que los acompañó en algunos de los momentos más entrañables de su historia como familia. Lupo tenía un lugar tan importante entre los Cambridge, que apareció en algunos de los retratos oficiales de la familia, como el del nacimiento del Príncipe George o en el posado por el cumpleaños de su primogénito.

Aunque la llegada de Orla era conocida, la primera vez que se le pudo ver fue en el retrato del cumpleaños 7 de la Princesa Charlotte, en el que posó abrazándola. Lo más encantador es que el nombre que se eligió para ella es una palabra de origen celta que significa ‘princesa dorada’, muy acorde a su posición dentro de una familia real.

La perrita se dejó consentir por los asistentes al partido de polo y mientras los Duques celebraban el triunfo estuvo al cuidado del equipo de los Cambridge, pero durante todo el partido no se separó ni un segundo de Kate, quien le daba algunos cariños mientras observaban atentas lo que se vivía en la cancha.

Desde casa y en su faceta de mamá, Kate Middleton reapareció tras la partida de Lupo

La partida de Lupo

Fue en noviembre del 2020, cuando en plena cuarentena por la pandemia, los Duques de Cambridge dieron a conocer un mensaje personal en el que informaban de la partida del perro de la familia. “Lamentablemente, el fin de semana pasado falleció nuestro querido perro Lupo. Ha estado en el corazón de nuestra familia durante los últimos nueve años y lo extrañaremos mucho”, se leía en el escrito que firmaron los Duques.

Lupo nació de una camada de Ella, una perrita propiedad de los padres de Kate, Michael y Carole Middleton y es que esta es una raza especialmente ligada a su familia, con James criando a un largo grupo de estos perros. Fue el hermano menor de la Duquesa, quien ante la partida de Lupo escribió: "Nada puede prepararte para la pérdida de un perro. Para aquellos que nunca han tenido un perro, puede ser difícil entender la pérdida. Sin embargo, aquellos que han amado a un perro saben la verdad: un perro no es solo una mascota; es un miembro de la familia, un mejor amigo, un compañero leal, un maestro y un terapeuta".

“Muchas personas a lo largo de los años me han contactado sobre el dolor de perder a un perro y, para la mayoría, la pérdida de un perro es, en casi todos los sentidos, comparable a la pérdida de un ser querido humano. El dolor que sentí por perder a mi primer perro Tilly en 2017 todavía duele y al escuchar la noticia sobre Lupo me trajo una ola de emociones. No hay existe un libro de reglas sobre cómo llorar por un perro, pero dije una oración, encendí una vela y llevé a Ella (mamá) a dar un largo paseo para pasar el tiempo recordando a Lupo. Descansa en paz Lupo. Tilly & Mini te estarán esperando. Siempre serás recordado y tu legado vivirá para siempre. Buen chico”, finalizó.

