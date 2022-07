El esperado regreso de Kate a Wimbledon, con todo y William

Sin duda alguna, en el calendario de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, hay un evento que sobresale por encima de cualquier otro. Si bien, siempre se le ve entregada a su labor y completamente formal a la hora de cumplir con sus obligaciones, hay una posición dentro de sus patronatos que resalta y ese es el compromiso que tiene con la federación de tenis británica. Amante confesa del deporte blanco, año con año se espera la presencia de Kate en las gradas de Wimbledon, en donde se deja el protocolo de lado y vive intensamente cada uno de los partidos. En la cancha, la Duquesa se olvida de las formalidades y se deja llevar por sus emociones al momento de ver los encuentros, en los que suele favorecer a Roger Federer, que no está compitiendo en esta ocasión por una lesión. Aunque se esperaba que asistiera desde la semana pasada, su calendario no lo había permitido y ha sido hasta este martes que Kate ha hecho acto de presencia y no ha estado sola, pues la ha acompañado el Príncipe William.

A pesar de que tradicionalmente, Kate suele asistir en dos ocasiones distintas en solitario al torneo para acudir con William en uno de los fines de semana (casi siempre, el último), en esta ocasión los Duques de Cambridge quisieron darle un giro a las cosas. En su regreso a las canchas, Kate estuvo acompañada por su marido, partiendo plaza y compartiendo miradas cómplices y sonrisas coquetas al momento que disfrutaban del encuentro entre Novak Djokovic y Jannik Sinner. La pareja tomó el palco real, desde donde se capturaron las imágenes más simpáticas de sus reacciones.

El look de Kate

Si las caras y gestos de la Duquesa son siempre tema de conversación cuando de Wimbledon se trata, su look es también muy esperado por los fanáticos de su estilo y en esta ocasión no ha decepcionado. La Duquesa ha retomado de su armario el vestido que llevó para las fiestas de la calle durante el Jubileo de Platino de la Reina. Aunque fue apenas hace unas semanas cuando lo lució, al haber habido apenas un puñado de fotografías en las que aparecía con él, le ha dado nueva vida al cambiar un poco sus accesorios. Se trata de un estiloso diseño en azul celeste con lunares en blanco de Alessandra Rich. A pesar de que su silueta puede parecer de los años 40s, la realidad es que el dramatismo de sus hombreras y la cintura marcada recuerdan mucho a lo que se llevaba en los años 80s, haciéndola una pieza de la nostalgia que se vuelve muy estilosa en este nuevo diseño.

El look que Kate ha elegido para ser inmortalizada

En esta ocasión, Kate ha cambiado por completo los complementos con los que lo lució, llevando su bolso Mulberry modelo Amberley en blanco que se puede conseguir por 675 libras esterlinas (aproximadamente $16,629 pesos mexicanos) y que estrenó en la edición anterior de este mismo torneo. Cuando de sus tacones se trata, apostó por los sensuales modelo Fab de la misma firma de su vestido. Se trata de un diseño bicolor destalonado con tacón de aguja, que apenas le veíamos estrenar hace un par de semanas. Este modelo se puede conseguir por $8,300 pesos mexicanos en rebaja, aunque su precio original es de $14,000. De momentos, la Duquesa se dejó ver llevando sus infaltables lentes oscuros de Finlay & Co modelo Henrietta en carey y el toque final lo dieron sus aretes de perlas de agua fresca de In2Designs, que aparentemente son sus pendientes predilectos para Wimbledon, pues se los hemos visto también en las ediciones del 2018 y 2019 del torneo.

