La Reina no tenía idea de que su bisnieta se llamaría Lilibet, según un amigo de los royals Aparentemente, la monarca pensó que Harry y Meghan querían usar el nombre Elizabeth y no su apodo personal cuando dio su permiso

A más de dos años de la partida de los Sussex de Reino Unido, se han visto envueltos en todo tipo de polémicas. Cada detalle es minuciosamente analizado y en más de una ocasión se les ha criticado por alguna decisión o comentario público. Su relación con la Familia Real también se ha visto empañada con algunas declaraciones, como las que hicieron durante su entrevista con Oprah, lo que ha creado una marcada distancia que se hizo notoria durante el viaje de Harry y Meghan a Reino Unido para celebrar el Jubileo de Platino de la monarca. Entre las muchas polémicas en las que se han visto envueltos estuvo la elección que hicieron para el nombre de su hija y es que más de uno no vio con buenos ojos que utilizaran el apodo íntimo que la Reina se puso a sí misma cuando era apenas una niña y que en las últimas décadas solo utilizaran la Princesa Margaret y el Duque de Edimburgo. Ante las críticas, un vocero de la pareja llegó a decir que habían pedido permiso a la Reina de usarlo, pero ahora un amigo de los royals podría haber revelado la realidad de cómo sucedieron las cosas.

Nicky Haslam, diseñador de interiores y amigo de royals como la Duquesa de Cornwall, la Duquesa de York y el Príncipe de Kent, dio luz a lo que sucedió sobre este tema durante su intervención en el podcast The Third Act. “¿Por qué no llamaron a la bebé Doria? Es el nombre más bonito. Fueron y la llamaron Lilibet”, comenzó abordando el tema haciendo referencia al nombre de la mamá de la Duquesa, “Escuché que él (Harry) le llamó, porque ella estaba furiosa, le llamó y le dijo: ‘Queremos ponerle a nuestra hija tu nombre, Granny’, y ella dijo, ‘Oh qué encantador, gracias’, pensando que sería Elizabeth. Así que él tenía el permiso, pero no le dijeron el nombre”, explicó sobre la forma en la que Harry habría conseguido que la Reina le permitiera usar su nombre.

El llamar a la bebé Elizabeth no hubiera sido raro, pues sus bisnietas suelen llevar Elizabeth como segundo nombre, como es el caso de Charlotte. En Reino Unido las críticas no se hicieron esperar ante el nombre Lilibet, al ser un apodo especialmente significativo para la Reina, quien solo permitió que la llamaran así las personas más cercanas en su vida, dejando morir el apodo con la partida del Duque de Edimburgo, la última persona en referirse a ella de esta manera.

Lo que dijeron los Sussex en su momento

En su momento, al recibir una serie de críticas, un vocero de la pareja salió a explicar: “El Duque habló con su familia antes de hacer el anuncio, de hecho, su abuela fue la primera en la familia a la que llamó. Durante esa conversación, él compartió su esperanza de llamar a su hija Lilibet en su honor. Si ella no hubiera mostrado su apoyo, ellos no habrían usado el nombre”.

Cuando la bebé nació el 4 de junio del 2021, la pareja anunció el nombre que habían elegido con bombo y platillo. “Es con gran alegría que el Príncipe Harry y Meghan, los Duques de Sussex, recibieron a su hija Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor en el mundo”, se leía en el comunicado que explicaba, “Lili es llamada como su bisabuela, Su Majestad la Reina, quien tiene el apodo familiar Lilibet. Su segundo nombre, Diana, (fue) escogido en honor a su amada abuela, la Princesa de Gales”.

