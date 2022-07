El ‘emotivo’ encuentro del Príncipe Carlos con sus nietos Archie y Lilibet Sussex

En el viaje realizado por los Duques de Sussex a Reino Unido para formar parte de las festividades por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel, una de las expectativas más grandes era el encuentro de sus hijos, Archie y Lilibet, con los Windsor. Si bien, la pareja había vuelto al país natal del Príncipe en algunas ocasiones, nunca lo habían hecho con sus hijos, por lo que Archie no veía a su familia paterna desde que los Sussex abandonaron sus posiciones hace más de dos años, mientras que Lilibet no la había podido conocer. Fue así que se esperó mucho saber más sobre el encuentro de la Reina, el Príncipe Carlos y hasta los Cambridge con los niños Sussex, pero hasta ahora no se sabía nada. Esto ha cambiado, después de que una fuente del Palacio confirmara el encuentro del Príncipe de Gales con sus dos nietos, describiendo la cita como una muy ‘emotiva’.

Aunque en público, nunca se vio a los niños, una imagen de Lilibet en su primer cumpleaños sí fue compartida por sus padres, causando un gran revuelo al tratarse del primer retrato en solitario que se conocía de la bebé. Mientras que algunos reportes apuntaban a que la Reina sí que se había encontrado con sus bisnietos, la reunión con el Príncipe Carlos no había sido confirmada, sino hasta ahora. Fue durante la revisión anual de Clarence House que la fuente dijo: “Fue fantástico verlos. Fue maravilloso tenerlos de vuelta en Gran Bretaña. El Príncipe y la Duquesa estaban absolutamente emocionados de verlos”.

“El Príncipe, por supuesto, no ha visto a su nieto Archie por un tiempo, y fue muy, muy especial el pasar unos momentos con él”, continuó, “No había conocido a Lili, su nieta, así que conocerla fue muy emotivo, algo muy, muy maravilloso”.

Hasta el momento, esto es todo lo que se sabe de los encuentros de los Sussex con la Familia Real durante su visita en Gran Bretaña. No hay ningún reporte de que hayan podido reunirse con los Duques de Cambridge, mientras que de forma pública se vio a Harry y Meghan conviviendo con las Princesas Beatriz y Eugenia y sus respectivos maridos, así como con Zara Tindall, que los acompañó mientras esperaban su auto a las afueras de la St. Paul’s Cathedral. Un día antes, en las imágenes del Trooping the Colour, se pudo ver que los Duques se divirtieron con las hijas de Peter Phillips, bisnietas de la Reina Isabel.

El breve viaje de los Sussex a Reino Unido

A pesar de que se había anunciado con bombo y platillo que Harry y Meghan realizarían el viaje en el marco de las festividades del Jubileo de Platino y que lo harían con sus hijos, la visita fue mucho más breve de lo que se esperaba, partiendo antes de que se acabaran los 4 días de festejo. Aunque solamente estuvieron en 2 eventos públicos, con uno de ellos sin imágenes más allá de las de paparazzi que los captaron los ventanales, se pudo saber un poco más del viaje a través de distintos reportes.

Se dice que la monarca pudo conocer a su bisnieta y encontrarse con Archie después de más de dos años de no verlo, y ahora se sabe que el Príncipe Carlos también pudo ver a sus nietos. Fuera de eso, se sabe que la pareja celebró el primer cumpleaños de Lilibet en Frogmore Cottage, gracias a las imágenes y detalles que la pareja compartió. También se pudo saber de su partida el domingo por la mañana londinense, gracias a los registros de viaje y a las imágenes que se captaron de su equipo de vuelta en California.

