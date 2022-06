La preocupación de Meghan Markle en sus propias palabras A pesar de que no tiene redes sociales, la Duquesa de Sussex encontró la manera en la que compartir su sentir

Desde su partida a Estados Unidos, Meghan Markle ha decidido tomar acción en temas que le parecen relevantes, sin importar su descripción política. A pesar de que en su faceta de royal debía mantenerse apolítica, al haber dejado su posición, ha decidido usar su voz a algunas causas. Cómo olvidar el revuelo que causaron las llamadas que hizo a las legisladoras para apoyar el pago de las incapacidades de padres de familia. Ese sería solo el principio de distintas acciones y mensajes que ha emitido con respecto a distintos sucesos públicos que considera importantes. Ese ha sido el caso de lo sucedido en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos la semana pasada. Aunque hasta el momento no se había pronunciado sobre la revocación de la ley Roe v Wade, que ha anulado la protección federal y ha dado el poder a los estados, ahora ha expresado su enfático punto de vista. A pesar de que los Duques de Sussex no cuentan con redes sociales, Meghan ha encontrado la forma de hacer saber su sentir.

Junto a una imagen en la que se ve a Meghan en su casa, visiblemente preocupada con un teléfono en mano, Vogue publicó una conversación entre la Duquesa, Gloria Steinem -activista- y Jessica Yellin -periodista-. “Esto está teniendo un verdadero alto impacto en el cuerpo de las mujeres y sus vidas comenzando ahora. Las mujeres ya están compartiendo historias de cómo su seguridad física se está poniendo en peligro...Otras que están embarazadas y se encuentren en una emergencia médica estarán a la misericordia de doctores y abogados para que determinen si el procedimiento que es necesario para salvar su vida se puede hacer. ¿Qué le dice esto a las mujeres? Nos dice que nuestra seguridad física no importa, y como resultado, nosotros no importamos. Pero sí lo hacemos. Las mujeres importamos. Y ésta es una de las razones por las que llamé a Gloria inmediatamente. Porque en todo esto, ella me recuerda que cuando tienes enojo, tienes que canalizar esta energía en algo que haga la diferencia. Eso es lo que es el activismo. Es sobre hacerte presente”, escribió Meghan.

En otro de los puntos, la Duquesa quiso recalcar: “Estos problemas son sistémicos, interconectados y prevenibles. Las mujeres de color y especialmente las mujeres negras son más impactadas por estas decisiones, porque la mayoría de nosotros no tenemos el mismo acceso a la salud pública, oportunidades económicas, recursos de salud mental…la lista continúa. Es difícil exagerar lo que esta decisión hará a estas comunidades”.

Meghan dejó claro que tiene la intención de seguir luchando por las cuestiones que le parecen importantes: “Es una conversación mucho más grande de por qué, por años, por décadas, hemos luchado por conseguir una enmienda constitucional que deje claro que las mujeres pueden ser tratadas equitativamente, y cómo es completamente sin sentido que esto sea algo por lo que seguimos luchando. Y Gloria, tú sabes, hemos hablado de cómo continuar impulsando eso. Pienso que ahora es probablemente ese momento más que nunca antes”.

La Duquesa de Sussex quiso incluir en sus declaraciones, el papel que piensa que los hombres deben tomar ante esta situación y la postura de su marido al respecto: “Los hombres necesitan ser más vocales en este momento y en adelante, porque estas decisiones afectan relaciones, familias y comunidades en general. Puede que se dirijan a las mujeres, pero las consecuencias nos impactan a todos nosotros. Mi marido y yo hemos hablado mucho sobre esto en los últimos días. Él también es un feminista”.

