¿Planes para una nueva entrevista? Harry y Meghan son captados en la casa de Oprah

No importa que los Duques de Sussex no aparezcan en actos públicos, su nombre suele estar en los titulares. Después de que el Príncipe Harry y Meghan Markle regresaran de Reino Unido tras una muy breve participación en el Jubileo de Platino de la Reina Isabel, el sexto en la línea de sucesión se ha entregado por completo a la temporada de polo que terminó la semana pasada, deporte que el Príncipe juega con fines altruistas. Alrededor de esto, los rumores no han faltado con la mayoría de las especulaciones enfocadas en sus proyectos con Archewell, sospechando que podrían dejar inconclusos algunos de los contratos que firmaron con grandes empresas para producir contenido. Hasta el momento, por parte de los Sussex no se ha dicho nada, pero esto no ha impedido que los rumores corran. Sobre todo ahora, que han sido captados a las afueras de la casa de Oprah Winfrey, algo que bien podría no significar nada, dado que es su vecina, lo que ha llamado la atención es quién más los acompañaba.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los asientos de Harry y Meghan, un recordatorio de todo lo que ha cambiado

Meghan Markle recibe otro revés tras la cancelación de su show en Netflix

Las imágenes fueron publicadas por el Dailymail y en ellas se puede ver a otra mujer viajando con ellos en el automóvil. Se cree que se trata de la actriz Janina Gavankar, con quien Meghan tiene una amistad desde antes de conocer a su marido. Aunque no queda claro si se trató de una visita de amigos o si hay algún proyecto detrás de todo esto, el tabloide británico apunta a que se quedaron en la residencia alrededor de una hora y que aparentemente, lo Duques se encontraban acompañados por uno de sus hijos.

A pesar de que los Sussex y Oprah tienen una amistad y esta visita podría haber sido simplemente una invitación social, los proyectos entre la pareja y la conductora no han sido pocos. Desde la polémica entrevista que sacudió a Palacio provocando incluso respuestas por parte de la Reina y el Príncipe William, hasta la docuserie en la que trabajaron Harry y Oprah. Con la cancelación del proyecto de Meghan con Netflix, no sería extraño que se encontraran buscando nuevos horizontes para su trabajo como productores.

VER GALERÍA

Netflix ha cancelado la serie de Meghan Markle

La nueva contratación de los Sussex

La que bien podría ser la mayor prueba de que los Sussex traen un nuevo proyecto entre manos, es sin duda su más reciente contratación. Según ha reportado Page Six, la pareja ha contratado para trabajar con ellos en el -muy reportado, más no confirmado- documental estilo reality que los Sussex estarían haciendo sobre su vida lejos de la corona a Liz Garbus. La publicación estadounidense apunta a que Garbus los ha acompañado desde su viaje a Nueva York, pero que el proyecto se está realizando bajo total discreción, por lo que no hay más reportes al respecto.

La cineasta ha estado nominada al Oscar por Mejor Documental y es conocida por ser muy abierta sobre sus afiliaciones políticas, algo que podría haber sido tomado en cuenta para su selección en este proyecto. Aunque por parte de Harry y Meghan no se ha confirmado la producción de esta docuserie, los reportes apuntan a que se está trabajando en ella desde hace varios meses, lo que ha sido reafirmado por las imágenes de los Duques con un equipo de producción en distintos eventos como los Invictus Games o su visita a la Gran Manzana. Tanto Page Six como el Dailymail especulan sobre la posible publicación de este proyecto, que bien podría empatar con las memorias que está escribiendo Harry.

VER GALERÍA