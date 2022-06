La colecta con la que el Príncipe George ha seguido los pasos de su padre y abuelo

La aparición del Príncipe George en el Jubileo de Platino de la Reina Isabel permitió ver lo mucho que ha crecido el tercero en la línea de sucesión al trono. Fiel a su personalidad, a diferencia de sus vivaces hermanos menores, el primogénito de los Duques de Cambridge se mostró más tímido y formal, pero también enterado del papel que tiene en la familia. Con el paso de los años, poco a poco se le ha visto integrarse a unos cuantos compromisos públicos con sus padres, ya sea en solitario o con el apoyo de la Princesa Charlotte, quien parece ser la persona ideal para romper el hielo. A precisamente un mes de cumplir 9 años, George es probablemente el que tiene la personalidad más misteriosa dentro de sus hermanos y así ha sido desde que llegó al mundo, mostrándose reservado y siguiendo constantemente los pasos de su padre. Es por eso que cuando se dan a conocer algunos detalles de su vida, la curiosidad no se hace esperar. Y este ha sido el caso ante la revelación de una colecta que el Príncipe decidió emprender por una buena causa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Más allá de George, Charlotte y Louis, ¿quiénes eran los otros pequeños del Jubileo de Platino?

El look del Príncipe George para el futbol que no ha dejado a nadie indiferente

Ha sido el jefe ejecutivo de la caridad Tusk – de la que el Príncipe William es patrón-, dedicada a proteger a las especies en peligro de extinción en África, Charlie Mayhew, quien ha revelado este entrañable gesto que ha tenido el pequeño. “El Príncipe George muy dulcemente hizo una venta de pasteles para recaudar dinero para Tusk durante la cuarentena y escribió una carta muy dulce sobre esto, claramente, demostrando así su preocupación por la vida salvaje en África”, contó a The Independent.

La declaración no llega como una sorpresa al saber que la Duquesa de Cambridge es una usual repostera con sus hijos, tal como se compartió en las festividades del jubileo. No es raro que la familia hornee alguna delicia ya sea para regalarla en algún momento especial o conmemorar alguna ocasión. Además, el Príncipe William ha compartido el especial interés que han desarrollado sus hijos por la vida salvaje, una pasión que no solo comparten con su padre, sino también con su abuelo y su bisabuelo.

VER GALERÍA

“Al haber visto tantos documentales de David Attenborough recientemente con los niños, ellos absolutamente los aman, el más reciente, el de la extinción, de hecho George y yo tuvimos que apagarlo, estábamos tan tristes cuando íbamos a la mitad de él. Me dijo, ‘¿Sabes? Ya no quiero ver esto’”, contó en entrevista con Sky News, “¿Por qué se ha llegado a esto? Él tiene 7 años y ya me está haciendo estas preguntas, en verdad le duele y pienso que cualquier niño de 7 años se puede identificar con esto”.

Cómo olvidar el encuentro que los niños Cambridge tuvieron con David Attenborough, cuando George recibió un fósil de diente de tiburón. Reafirmando la gran preocupación por la extinción de los animales, en aquella ocasión el mayor de los hermanitos preguntó al experto en el mundo animal qué especies podrían estar en camino a este trágico destino.

George, el orgullo de su abuelo, el príncipe Carlos, por seguir sus pasos en defensa del medio ambiente

Cuatro generaciones de conservacionistas

El gesto del Príncipe George ha dado esperanza de que se convierta en la cuarta generación de conservacionistas dentro de la Familia Real británica. Es bien sabido que el Duque de Edimburgo tomó como una de sus causas más personales la protección de la vida salvaje desde 1961, el Príncipe Carlos ha hecho lo propio dando su primer gran discurso sobre el tema en 1970, mientras que William desde que era muy joven se entregó a la vida salvaje en África, lugar que se convirtió en un refugio para él y su hermano ante las pruebas más difíciles de su vida.

VER GALERÍA