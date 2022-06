El Príncipe Harry reaparece en una nueva fotografía por el Día del Padre

Mientras los Duques de Sussex siguen acaparando los titulares a pesar de no tener apariciones públicas, el Príncipe Harry sigue enfocado en aquello en lo que prometió trabajar durante el verano, la temporada de polo para donar lo recaudado a la caridad. Es así cómo con su equipo Los Padres ha tenido diferentes competencias en los últimos meses y es precisamente en donde se ha podido ver a los Sussex de forma más habitual. Mientras su esperado viaje a Reino Unido para el Jubileo de Platino de la Reina Isabel fue mucho más breve de lo que se pensaba, en el campo de juego se les ha podido ver cada fin de semana. El Príncipe Harry a caballo compitiendo con sus amigos, mientras que Meghan suele acompañarlo para apoyarlo desde el costado del campo con conocidos de la pareja. Fue precisamente en medio de este entorno que el Príncipe Harry regresó a las redes sociales, no a través de un perfil propio -el cual ha asegurado que no piensa volver a tener, por el momento- sino en el de Nacho Figueras, su gran amigo y conocido jugador de polo argentino.

A pesar de que recientemente ha sido a través del perfil de Nacho y su esposa, Delphina Blaquier, que se ha podido ver más de los Sussex, en esta ocasión la publicación del atleta y modelo tuvo un motivo muy especial detrás. “Feliz Día del padre a todos los padres de Los Padres (el equipo de polo)”, escribió en un juego de palabras haciendo referencia a la escuadra que han formado en California por fines benéficos.

Ésta no es la primera vez en las últimas semanas que Nacho hace referencia al Príncipe con quien tiene una amistad que va de varios años atrás gracias a la pasión que tienen por el polo. Hace un par de semanas, retomando una imagen en la que a los dos se les ve sonriendo ampliamente, Nacho escribió: “Qué alegría verte sonreír y ser tan feliz. Amo ser tu compañero de equipo”.

Desde hace algunas semanas, cuando anunciaban la formación de su equipo para la caridad, Nacho compartía su felicidad de reencontrarse con Harry en el campo de juego. “Emocionado de cabalgar junto a mi amigo, el Príncipe Harry, y el resto del equipo de Los Padres en el Santa Barbara Polo Club para el Harry East Memorial Tournament. Hemos cabalgado juntos muchas veces a lo largo de los años y ahora que los dos somos padres, es más especial el poder pasar este tiempo juntos. El nombre de Los Padres está inspirado por la proximidad del campo a Los Padres National Forest y también por nuestra conexión como papás”, escribía junto a una imagen en la que se les veía compartiendo miradas cómplices mientras posaban con el resto del equipo.

Meghan, una discreta porrista

Lejos del glamour que suele presentar cuando tiene una aparición pública, al acompañar al Príncipe Harry al polo, la Duquesa de Sussex se muestra más casual que nunca. Aprovechando las altas temperaturas que se viven en California en estos momentos, las bermudas y los shorts se han convertido en los aliados de Meghan. No es raro verla al margen del campo de juego, ya sea acompañada de Delphina o con otros amigos, como en la ocasión que David Foster y su esposa Katherine McPhee (quien estudió con Meghan) estuvieron con ella durante uno de los partidos de Harry.

En una de sus más recientes apariciones, se le vio con un total denim look en unos shorts de tiro alto de Doen, combinados con una blusa de mezclilla y sandalias de la firma Emme Parsons, el toque final fueron sus lentes oscuros de Valentino.

