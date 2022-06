Con la foto más entrañable, el Príncipe William celebra el Día del Padre

Luego de haber acaparado miradas durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, los Duques de Cambridge han retomado las riendas de su agenda oficial con apariciones públicas muy especiales, tal y como ha sucedido durante el Royal Ascot, en donde su presencia era muy esperada por todos y donde no dejaron a indiferente a nadie, especialmente Kate Middleton, quien hizo gala de su increíble estilo con la elegante elección de lunares con la que lució hermosa. Sin embargo, este fin de semana los reflectores se han posado sobre el Príncipe William, quien ha sido el protagonista de un posado muy especial en el que aparece muy bien acompañado de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, y que ha sido compartido en redes sociales con motivo de las celebraciones del Día del Padre, una fecha que sin duda es muy significativa para todos en el mundo.

Ha sido a través de la cuenta oficial de Instagram del Kensington Palace, que se ha compartido la comentada postal, la cual fue tomada durante las vacaciones familiares de los Cambridge en Jordania en 2021. En la linda imagen, aparece William sentado sobre la arena y al centro de la toma, posando de lo más sonriente para la cámara, mientras abraza cariñosamente a sus dos hijos mayores, George y Charlotte, quienes al igual que su papá, sonríen de lo más espontáneos a la lente. Por su lado, el pequeño Louis aparece sentado en los hombros de su progenitor, sonriendo a carcajadas durante la toma, convirtiéndose así en uno de los retratos más especiales del Duque de Cambridge y su familia.

En la fotografía, se puede al nieto de Isabel II vistiendo una camiseta tipo polo en color verde oliva, la cual combinó a la perfección con unos shorts color beige. Por su lado los dos pequeños príncipes, George y Louis, imitaron el estilo de su papá, pues el mayor de los hermanitos lució también una playera tipo polo de camuflaje en tonos beige y verdes, la cual combinó con unos shorts en el mismo tono que su playera; mientras que Louis vistió el mismo estilo solo que en diferentes tonos de azules y a rayas. Como era de esperarse, la Princesa Charlotte lució de lo más tierna en un vestidito azul marino de cuadros y holanes en los hombros, combinando a la perfección con todos los looks de sus hermanos y su papá.

Esta no es la primera vez que vemos una imagen tomada durante las vacaciones de Cambridge en Jordania, pues recordemos que durante las celebraciones de Navidad del año pasado, los duques compartieron una linda imagen familiar en la que, a diferencia de la reciente postal inédita compartida la tarde de este sábado 18 de junio, sí aparecía Kate Middleton en compañía de sus tres hijos y su esposo, el Príncipe William, y con la que desearon felices fiestas a todos sus seguidores.

La sincera confesión de William sobre la paternidad

Si bien, el Príncipe William luce muy cómodo en su faceta de padre, lo cierto es que por momentos, el hijo mayor del Príncipe Carlos y la fallecida Diana de Gales ha confesado que la paternidad ha sido por momentos abrumadora. Fue durante una charla que sostuvo con el futbolista Marvin Sordell, para un documental de la BBC que giraba en torno a la salud mental, que William se sinceró sobre la presión que sintió ante la perspectiva de convertirse en padre y lo que pesaba en su inquietud el recuerdo de la pérdida de su madre. “Tener niños es el mayor momento de cambio en la vida. Creo que cuando has pasado algo traumático en la vida, como tú, que dices que no has tenido a tu padre al lado o mi madre que murió cuando yo era muy joven, las emociones vuelven a pasos agigantados. Es una fase diferente de la vida y no hay nadie allí para ayudarte. Definitivamente, me he encontrado sobrepasado en muchas ocasiones”, reveló.