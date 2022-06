Kate Middleton, la elegancia a lunares en el Royal Ascot

La esperada aparición de los Duques de Cambridge al Royal Ascot llegó. Después de tres glamurosos días de competencias hípicas, esta mañana el Príncipe William y Kate Middleton encabezaron la procesión en el carruaje principal. Si durante la semana se les había visto en diferentes compromisos de trabajo, por fin llegó el anhelado día de los amantes de la moda y es que en el calendario de Kate pocos eventos son tan esperados como éste. ¿Por qué? Pues es que, gracias al elaborado código de vestimenta del Royal Ascot, es posible verla en sus atuendos más sofisticados como salidos de una sesión fotográfica. Y la Duquesa no ha decepcionado, se le ha visto luciendo impecable en un vistoso conjunto de lunares. Si en otros años ha aparecido en encaje, en esta ocasión ha querido dar un giro con piezas que no se le habían visto nunca antes y que han encantado en una serie de fotografías que se han vuelto virales en cuestión de minutos.

El look de Kate

Después de que no se le viera en el fastuoso evento desde el 2019, la Duquesa ha regresado por la puerta grande a uno de los eventos favoritos de la Reina Isabel. Esta mañana ha aparecido en un diseño de inspiración de los años 40’s con un cuello ligeramente alto, botonadura sobre el hombro y holanes en el pecho, las mangas largas y la falda midi, fueron otros elementos de este vestido que cumplía con todos los requisitos del código de vestimenta del Royal Ascot. Para sumarle nostalgia a la inspiración de este vestido, la vaporosa tela era en blanco con lunares café, en un glamuroso diseño de Alessandra Rich que se puede conseguir que se puede conseguir por 1,970 libras esterlinas (alrededor de $49,297 pesos mexicanos) -aunque los amantes de las rebajas pueden llegar a encontrarlo por 1,182 libras esterlinas (aproximadamente $29,578 pesos mexicanos). Se trata de una pieza de la colección de primavera del 2019, lo que hace pensar que bien podría haber sido una opción de Kate desde ese entonces, pero esperó el regreso del evento para llevarlo.

Por supuesto, para nadie pasó desapercibido el gran parecido que este look tenía con el que la Princesa Diana llevó al mismo compromiso en 1988, aunque ella decidió llevar accesorios en blanco para fortalecer el look. Esto no ha evitado que las imágenes de ambas corran por las redes sociales, enfatizando esta coincidencia de estilo que se suma a las muchas que ha habido a lo largo de los años.

Si bien no es la primera vez en la que vemos a Kate apostar por el estampado de polka dots, no es común verla en café en eventos de este tipo, pero para reforzar la idea de que este puede ser un color muy sofisticado, la Duquesa llevó complementos en este tono. Sus zapatos Ralph Lauren modelo Celia en café combinaron a la perfección con su bolso clutch. Los aretes de perlas en forma de gotas colgantes con diamantes en forma de hojas son de la colección de la Princesa Diana, haciendo un guiño directo a su suegra.

Y al tratarse del Royal Ascot no podía faltar la pieza clave de esta invitación, el sombrero. En esta ocasión, la Duquesa llevó una creación de la firma de Edimburgo, Sally Ann Provan. Se trató de un sombrero de paja plano en café con flores en blanco resaltando de forma tridimensional.

